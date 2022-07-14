В Пензенской области выявлено еще 12 случаев боррелиоза

14.07.2022 | 15:38

В Пензенской области за неделю в медицинские организации обратились 49 человек, укушенных клещами, в том числе 24 ребенка (неделей раньше - 66 жителей региона, в том числе 30 несовершеннолетних).

Данные на четверг, 14 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 952 человека, включая 385 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 113 снятых с людей членистоногих, в 18 из которых оказались возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона проведено 939 исследований, в 142 кровососах (15,6%) оказались боррелии.

Специалисты отмечают рост заболеваемости болезнью Лайма, как еще называют боррелиоз: если за январь - май в регионе было диагностировано всего 7 случаев, то с января по июнь включительно - 19 (1 - у жителя Наровчатского района, 2 - в Пензенском районе, 16 - в областном центре).