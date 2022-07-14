Общество

Ремонт проблемного дома в Заре должен начаться в августе

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На кону - 9 миллионов 232 тысячи рублей и дом в Заре, который предстоит отремонтировать за эти деньги. Речь идет о пятиэтажке на Новоселов, 112. Электронный аукцион по выбору подрядной организации должен завершиться 18 июля. Затем подведут итоги и 3 августа приступят к исполнению контракта.

В первую очередь займутся фасадом. На нем в некоторых проблемных местах пролегли трещины. В списке заданий и другие виды работ.

«Ремонт вентиляции, будем устанавливать приточные клапаны в квартиры, чтобы был доступ воздуха при закрытых окнах. Кроме того, там обнаружены трещины в местах общего пользования», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Константин проживает в доме с 2016-го. Замечания стали появляться спустя полтора-два года после заселения, когда в ванной образовалась плесень. Затем дали о себе знать и другие неприятности.

«Трещина, где вход в квартиру, с большой палец пошла сверху. Делали ремонт, пришлось заштукатурить», - отметил житель дома № 112 на ул. Новоселов.

При составлении перечня необходимых работ учтены и претензии собственников. По ним также будет выполнен ремонт. Сделают его и в местах общего пользования, где установили метки. Еще до объявления электронного аукциона на июньской сессии городской думы озвучивали планы по домам в Заре.

«На основании ходатайства управления градостроительства и архитектуры предлагается перераспределить бюджетное ассигнование 2022 года в общей сумме 24 миллиона 548,4 тысячи рублей на целевую статью «Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов», - заявила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Обозначенная сумма предусмотрена для нескольких жилых многоэтажек на улицах Новоселов и Сузюмова.

«Готов результат мониторинга, получили жалобы от жителей, от управляющей компании. Все это аккумулировали в один документ», - пояснил Вадим Астафьев.

Затем будут проведены торги на определение подрядчика и по другим домам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В первую очередь займутся фасадом.
Это прикол? А фундаментом не будут заниматься?

Гость||

Два года назад уже лили бетон в подвал этого дома целый месяц.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обозначенная сумма предусмотрена для нескольких жилых многоэтажек на улицах Новоселов и Сузюмова.
Круто "работают" в новостройках,ох круто!!!

Гость||

Хорошо бы рухнуло кто-то сел хи-хи

Гость||

В августе рано, в декабре надо начинать!

Гость||

Внутренний враг самый коварный,внешним врагам остаётся только наблюдать и хлопать в ладоши...

Имя: Гость
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