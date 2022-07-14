«МегаФон» создал новейшую систему видеоаналитики для городов

14.07.2022 | 16:48

Компания «Мегафон» создала инновационную систему видеоаналитики, использующую нейронную сеть и искусственный интеллект. Она объединяет умные видеокамеры, имеет защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разных типов: софт с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, дающий точность идентификации в 99%.

Система мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений: силуэты, номера машин, животных и другие. На экран выводятся объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер.

К каждому видеофайлу автоматически добавляются метаданные - текстовые описания. Скажем, если потерялся 6-летний ребенок в зеленой рубашке и синих джинсах, система по метаданным моментально найдет его, если малыш попадет в объектив камеры. Метаданные, в отличие от видеоархива, можно хранить много лет, что помогает, например, расследовать преступления.

Система не только мгновенно замечает нештатные ситуации, но и прогнозирует их развитие. Так, в случае ДТП она уведомит диспетчеров, не дожидаясь звонка с места событий. Она также помогает выявить несанкционированную торговлю, стихийные свалки и другие нарушения.

Первым городом, где внедрено инновационное решение, стала Анапа, ежегодно принимающая до 5 млн туристов. Система полностью покрывает центр города и общественные места в курортной зоне. Для этого в центре было проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи и установлено около 500 современных умных камер, которые работают с одинаковой точностью и днем и ночью. Информация с камер по выделенной линии передается в городской ситуационно-аналитический центр и специально созданный центр обработки данных (ЦОД).

Также комплекс обеспечивает безопасность уникального природного заповедника «Плавни» площадью 13 кв. км, где нередки возгорания. Территория находится под постоянным наблюдением умных камер. При обнаружении дыма комплекс мгновенно включает сирену и передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу.

«Компания «МегаФон» накопил большой опыт в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан», - говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.