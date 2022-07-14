Банк «Кузнецкий» запустил ипотеку с господдержкой под 6,5%

14.07.2022 | 10:50

Банк «Кузнецкий» предлагает клиентам оформить льготный ипотечный кредит по программе «Ипотечное кредитования физических лиц на первичном рынке недвижимости с государственной поддержкой 2020» по сниженной ставке 6,5% годовых и с первоначальным взносом от 15%.

Минимальная сумма кредита составляет 300 000 рублей, максимальная достигает 12 000 000 рублей (на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области) либо 6 000 000 рублей (на покупку жилых помещений, расположенных в остальных регионах России).

Срок кредита составляет от 5 до 30 лет.

«Клиентам Банка «Кузнецкий» доступны льготные условия кредитования для решения жилищного вопроса. Минимальные ставки по ипотеке с господдержкой - это выгодная возможность исполнить свою мечту», - отметил заместитель председателя правления банка Вадим Власов.

Более подробную информацию о программе можно получить в любом офисе банка «Кузнецкий», на официальном сайте kuzbank.ru или по телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.