Общество

Сроки проектирования дороги в обход Бессоновки перенесли

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Новую дорогу, которую должны построить в обход села Бессоновка, будут проектировать дольше, но за меньшие деньги. Распоряжение о внесении изменений в заключенный ранее государственный контракт подписал врио председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Электронный аукцион на проектирование объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области» состоялся весной 2021 года. Контракт по цене 7 млн 868 тыс. 276 руб. 86 коп. заключили с единственным поставщиком - ООО «Центр-Дорсервис».

Согласно документации на портале госзакупок, прохождение государственной экспертизы проекта, включая проверку достоверности с получением положительного заключения, должно было состояться до 1 июня 2022 года.

Однако сроки перенесли. В соответствии с новым распоряжением, закончить подготовку проектной документации должны до 25 декабря текущего года. Изменилась и цена контракта, теперь он обойдется бюджету в 7 млн 110 тыс. 520 руб. - то есть дешевле почти на 760 тыс. руб.

По данным на конец 2021 года, на строительство дороги протяженностью 18,5 км планировалось направить около 6 млрд руб.

Необходимость в новой дороге назрела давно. На существующей, ведущей из Бессоновки в Пензу через Ухтинку, в районе железнодорожного переезда ежедневно скапливаются машины, люди простаивают в пробках. Жители неоднократно поднимали вопрос на прямых линиях с губернатором, на страницах главы региона в соцсетях. Прокладка дороги в обход Бессоновки улучшила бы ситуацию.

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Гость||

Не будет этой дороги.

Гость||

В Бессоновке нужно построить мусороперабатывающий завод! Дорога через село будет не загружена и мусор со всей округи будет доставлять проще.

Гость||

Совсем ничего не хотят делать, только сроки переносят да резину тянут, строча отписки! только то что длнр касается моментом исполняют, больше никаких дел! чинуши совсем обнаглели, гореть им в аду, как васе-доле!

Гость||

Понятно - комменты трут - значит не рассчитывали на возмущение)))))

Видимо считают, что раз пообещали (в очередной раз!) - это уже должно восхищать плебеев!)))

Гость||

"Вот так развивалась Пенза и область. Проекты, смены... Переносились сроки согласования проектов, но за меньшие деньги, но часто. Поэтому до реализации время не доходило, впрочем как и деньги. А люди так и жили в ожидании чуда". ))).

Гость||

Гость писал(a):

"Вот так развивалась Пенза и область. Проекты, смены...
А точнее - деградировала)

Гость||

"В Бессоновке нужно построить мусороперабатывающий завод!"

Вот у себя дома и стройте. А у нас не надо. И всех понаехавших в Бессоновку с собой заберите.

Гость||

Гость писал(a):

"В Бессоновке нужно построить мусороперабатывающий завод!"

Вот у себя дома и стройте. А у нас не надо. И всех понаехавших в Бессоновку с собой заберите.

Это экономически выгодно будет для города,а у Вас появятся новые рабочие места,а-то вы прётесь в Пензу на заработки. А к понаехавшим нужно быть толерантнее.

Гость||

Гость писал(a):

В Бессоновке нужно построить мусороперабатывающий завод!
И крематорий им туда еще до кучи! И водоочистные построить, и свиноферму туды ж))))))))

Имя: Гость
Комментарий:

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