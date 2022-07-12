У обелиска Победы в Заречном может загореться Вечный огонь

12.07.2022 | 14:27

В Заречном обсуждают проект ремонта обелиска Победы. Обновить монумент планируют к 9 Мая 2023-го.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», уже внесено несколько предложений по благоустройству территории.

Так, у обелиска хотят поменять плитку, демонтировать и убрать с постамента пушки, перенести их на землю. Также предложили покрасить ограждение и позолотить орден, надпись на стеле.

Памятник также можно дополнить Вечным огнем. Если проект утвердят, то его сделают в форме звезды Героя Советского Cоюза.

«Окончательное решение еще не принято», - пишет портал.