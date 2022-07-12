Пензячка рассказала о своей работе в День фотографа

12.07.2022 | 20:12

12 июля в мире отмечается День фотографа. Анастасия Мезенова в свой профессиональный праздник взяла в руки камеру. Ее направление - современное искусство. Она пробует себя в разных сферах - от прогулочных фотосессий до студийных. Вначале интересовали люди и мода, поэтому девушка снимала моделей для глянцевых журналов.

«Мне нравилось самой наряжать людей, делать свой стайлинг, я видела какую-то личность, понимала, что она больше впишется вот в этот образ, поэтому я остановилась сначала на fashion-фотографии», - рассказала фотохудожница.

Свадьбы, дни рождения, персональные съемки - будни большинства фотографов. Чтобы дать волю творчеству, они зачастую создают фотопроекты - экспозиции, где снимки связаны одним лейтмотивом. Анастасия Мезенова как раз готовит один из таких, под названием «Удаление».

«Это про людей, которые пытаются с помощью физической нагрузки, бега и упражнений уйти от своих психологических проблем, которые связаны с какой-то обстановкой, с депрессией и негативным опытом в эмоциональном состоянии», - отметила Анастасия Мезенова.

В России День фотографа профессионалы практически не отмечают, так как праздник не является официальным. Однако порой в честь его проводятся выставки, мастер-классы и конкурсы.