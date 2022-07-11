За сутки коронавирус выявили у 32 жителей Пензенской области

11.07.2022 | 14:04

В Пензенской области за сутки подтвердилось 32 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений на понедельник, 11 июля, достигло 188 295.

10-го числа выявили 30 инфицированных, 9-го - 29, 8-го - 34.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (прибавилось 12 новых пациентов), Кузнецкий (6), Камешкирский районы, ЗАТО Заречный (по 4), а также Спасский, Колышлейский (по 2), Городищенский и Пензенский (по 1) районы.

Госпитализировано 8 человек.

По данным регионального оперативного штаба, количество выздоровевших - 181 942, умерших - 5 965.

За минувшие 24 часа медики выписали 42 пациента и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.