За сутки коронавирус выявили у 32 жителей Пензенской области

В Пензенской области за сутки подтвердилось 32 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений на понедельник, 11 июля, достигло 188 295.
10-го числа выявили 30 инфицированных, 9-го - 29, 8-го - 34.
В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (прибавилось 12 новых пациентов), Кузнецкий (6), Камешкирский районы, ЗАТО Заречный (по 4), а также Спасский, Колышлейский (по 2), Городищенский и Пензенский (по 1) районы.
Госпитализировано 8 человек.
По данным регионального оперативного штаба, количество выздоровевших - 181 942, умерших - 5 965.
За минувшие 24 часа медики выписали 42 пациента и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.
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