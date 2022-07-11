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Общество

За сутки коронавирус выявили у 32 жителей Пензенской области

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 32 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений на понедельник, 11 июля, достигло 188 295.

10-го числа выявили 30 инфицированных, 9-го - 29, 8-го - 34.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (прибавилось 12 новых пациентов), Кузнецкий (6), Камешкирский районы, ЗАТО Заречный (по 4), а также Спасский, Колышлейский (по 2), Городищенский и Пензенский (по 1) районы.

Госпитализировано 8 человек.

По данным регионального оперативного штаба, количество выздоровевших - 181 942, умерших - 5 965.

За минувшие 24 часа медики выписали 42 пациента и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

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Гость||

Ковид бараны всё не успокоятся.

Гость||

Почему бараны? Ковид существует.

Гость||

Гость писал(a):

Ковид существует.
Маскобараны тоже

Гость||

Нужно закрыть торговые точки ночные,посещение церквей и массовых мероприятий. Ковид не дремлет!!!

Гость||

Гость писал(a):

Ковид существует.
Гость писал(a):
Ковид не дремлет!!!
Это правда.

Имя: Гость
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