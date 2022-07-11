В травматологическое отделение больницы № 6 поступила С-дуга

11.07.2022 | 21:12

Современное и очень нужное пензенским врачам, а главное - оно свое, родное, отечественное. И к тому же дешевле зарубежных аналогов. В первое травматологическое отделение клинической больницы № 6 имени Захарьина поступило новое оборудование.

«Это С-дуга российского производства. Удачный пример импортозамещения, когда аппаратура, созданная в России, в Москве, не хуже, чем импортная. Функциональные возможности ее достаточно большие, позволяют делать нам все необходимые манипуляции во время операции», - сообщил заведующий отделением травматологии № 1 клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Владимир Миронов.

С помощью C-дуги также можно записывать все, что делают хирурги, и передавать это по каналам связи туда, куда нужно. Например, известным медицинским светилам, находящимся за тысячи километров от Пензы, чтобы они дали ценный совет местным врачам или просто оценили их работу.

Ежедневно под рентген-контролем в больнице № 6 проводится от одной до четырех сложных операций. Последний раз подобным оборудованием это лечебное учреждение оснащалось 7 или 8 лет назад. А срок службы такого аппарата - 5-6 лет.