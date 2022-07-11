В Колышлейском районе проверили неблагополучных граждан

11.07.2022 | 20:30

В гости к неблагополучным гражданам, проживающим на территории Колышлейского района, пожаловали сотрудники полиции, члены добровольных дружин, работники органов социальной защиты и других структур. Их задача - выявление нарушений закона, проверка условий проживания людей, стоящих на учете, обнаружение лиц, находящихся в розыске. Это операция под названием «Жилой сектор». Особое внимание при ее проведении уделяется времяпрепровождению детей.

«В основном нам известно, где люди купаются, поэтому по группам (в служебных заданиях персональных расписано более детально) нужно будет проверить эти места, посмотреть, нет ли там лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетних без родителей», - дал указание сотрудникам начальник МО ОМВД России «Колышлейский» Игорь Иванов.

Всего участники операции проверили около 50 квартир и домов, отработали места концентрации молодежи, несанкционированные пляжи. Полицейские выявили 10 административных правонарушений, среди которых - факты мелкого хищения, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и другие.

Подобные рейды в Колышлейском районе проводят ежемесячно.