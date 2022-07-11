Избавим от всех долгов: реклама в Пензе вызвала претензии ФАС

Жителей Пензы ввели в заблуждение относительно возможности избавить от всех долгов и кредитов. Недобросовестную рекламу выявили сотрудники регионального управления Федеральной антимонопольной службы.
«В ходе осуществления государственного контроля установлен факт распространения в г. Пензе рекламы: «Региональное бюро банкротства. Гарантия лучшей цены. Избавим от всех долгов и кредитов» с признаками нарушения законодательства о рекламе», - сообщается на сайте УФАС.
Специалисты пришли к выводу, что выражение «гарантия лучшей цены» было недостоверно (никаких доказательств, что данная компания имеет преимущества перед конкурентами, ее сотрудники предоставить не смогли).
Также потребители были введены в заблуждение выражением «избавим от всех долгов и кредитов». Каким конкретно образом осуществляется списание долгов, потенциальным клиентам не сообщили (рекламируя свои услуги, представители организации не указали, что оказывают юридическую помощь, связанную с процедурой банкротства).
В итоге рекламу признали ненадлежащей, было принято решение о возбуждении административного дела.
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