Сетевое издание|18+|Понедельник|11 июл 2022|11:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

Избавим от всех долгов: реклама в Пензе вызвала претензии ФАС

Печать
Telegram

Жителей Пензы ввели в заблуждение относительно возможности избавить от всех долгов и кредитов. Недобросовестную рекламу выявили сотрудники регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

«В ходе осуществления государственного контроля установлен факт распространения в г. Пензе рекламы: «Региональное бюро банкротства. Гарантия лучшей цены. Избавим от всех долгов и кредитов» с признаками нарушения законодательства о рекламе», - сообщается на сайте УФАС.

Специалисты пришли к выводу, что выражение «гарантия лучшей цены» было недостоверно (никаких доказательств, что данная компания имеет преимущества перед конкурентами, ее сотрудники предоставить не смогли).

Также потребители были введены в заблуждение выражением «избавим от всех долгов и кредитов». Каким конкретно образом осуществляется списание долгов, потенциальным клиентам не сообщили (рекламируя свои услуги, представители организации не указали, что оказывают юридическую помощь, связанную с процедурой банкротства).

В итоге рекламу признали ненадлежащей, было принято решение о возбуждении административного дела.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pexels.com
0
0
0
 
Гость||

ВСЕ рекламы недобросовестные!Особенно те, что рекламируют лекарства! все лекарства рекламные - ПУСТЫШКИ!

Гость||

Да всё здесь.просто: пензенское УФАС так же недобросовестно рекламирует себя.

Гость||

Практически ежедневно домогаются по телефону! Ужас, постоянно меняют номера. Позор такой компании.

Гость||

Очередные мошенники?

Гость||

Бестолковая контора имитирует бурную деятельность

Гость||

да эти мошенники и звонят, и по тв бесконца вводят в заблуждение, этот росбанкрот достал уже со своими Селиным и Крыловым, тошнит от них, и Безруков со своими кредитами, чтоб провалился! Со всех сторон народ ободрать норовят! Разгоните уже все эти конторы!!!!Фас уфас!

Гость||

Так их даже Дукалис с телевизора рекламирует? Дукалиса тоже накажут? За фейки?

Гость||

не, ему многомильённый гонорар уже выдали

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте