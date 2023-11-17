В Белинском суд конфисковал Renault, проданный нарушителем сестре

17.11.2023 | 17:48

В Пензенской области 50-летний житель города Зеленограда Московской области предстал перед судом. Причиной стало пристрастие к управлению машиной в нетрезвом виде.

В сентябре 2022 года зеленоградец привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Однако 8 мая 2023-го, будучи в Пензенской области, он в преддверии праздника потерял бдительность и вновь сел за руль подшофе.

На улице Свободы в городе Белинском подозрительную машину заметили сотрудники ГИБДД. На требование остановиться водитель проехал мимо, затем все же заглушил мотор, выбежал из авто и попытался скрыться.

Однако стражи порядка задержали нарушителя. Освидетельствование показало, что он находится в алкогольном опьянении.

Белинский районный суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, автомобиль Renault Logan, на котором водитель совершил преступление, конфискован в доход государства.

Защитник осужденного обжаловал решение о конфискации. Он указал, что, во-первых, машина подсудимому не принадлежит - в феврале 2023 год он продал ее родной сестре. А во-вторых, под залог автомобиля она взяла в банке кредит.

Однако участвовавший в рассмотрении дела прокурор доказал, что на момент преступления зеленоградец являлся собственником транспорта и управлял им. О переходе права собственности он заявил лишь в суде, а автомобиль с регистрационного учета в ГИБДД не снимал. То, что имущество находится в залоге, не исключает правильности выводов суда о конфискации.

«Суд апелляционной инстанции согласился с доводами и оставил приговор без изменения, а жалобу защитника - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.