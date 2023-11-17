Сетевое издание|18+|Пятница|17 ноя 2023|18:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Белинском суд конфисковал Renault, проданный нарушителем сестре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области 50-летний житель города Зеленограда Московской области предстал перед судом. Причиной стало пристрастие к управлению машиной в нетрезвом виде.

В сентябре 2022 года зеленоградец привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Однако 8 мая 2023-го, будучи в Пензенской области, он в преддверии праздника потерял бдительность и вновь сел за руль подшофе.

На улице Свободы в городе Белинском подозрительную машину заметили сотрудники ГИБДД. На требование остановиться водитель проехал мимо, затем все же заглушил мотор, выбежал из авто и попытался скрыться.

Однако стражи порядка задержали нарушителя. Освидетельствование показало, что он находится в алкогольном опьянении.

Белинский районный суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, автомобиль Renault Logan, на котором водитель совершил преступление, конфискован в доход государства.

Защитник осужденного обжаловал решение о конфискации. Он указал, что, во-первых, машина подсудимому не принадлежит - в феврале 2023 год он продал ее родной сестре. А во-вторых, под залог автомобиля она взяла в банке кредит.

Однако участвовавший в рассмотрении дела прокурор доказал, что на момент преступления зеленоградец являлся собственником транспорта и управлял им. О переходе права собственности он заявил лишь в суде, а автомобиль с регистрационного учета в ГИБДД не снимал. То, что имущество находится в залоге, не исключает правильности выводов суда о конфискации.

«Суд апелляционной инстанции согласился с доводами и оставил приговор без изменения, а жалобу защитника - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте