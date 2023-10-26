Зареченцы массово пожаловались на рекламу с грабителями и хулиганами

Рекламные плакаты в Заречном побуждают к совершению противоправных действий. К такому выводу пришли члены экспертного совета УФАС РФ по Пензенской области.
Поводом для проведения заседания стала коллективная жалоба горожан на компанию по заказу авто.
«Предмет рассмотрения - реклама под заголовком «Когда срочно надо свалить» с изображением мультипликационных персонажей:
1) грабитель с чулком на голове и мешком (из которого сыплется награбленное) бежит к машине;
2) двое хулиганов (один с дубинкой) пристают к испуганному человеку с портфелем в руках;
3) хулиган пристает к испуганной девушке», - уточнили в региональном УФАС РФ.
Эксперты решили, что в совокупности реклама приложения может побуждать людей к совершению преступлений.
На аналогичные баннеры ранее жаловался и житель Каменки, назвавший их блатными.
Тогда мужчине ответил представитель правительства Пензенской области: «С арендатором рекламных щитов была проведена беседа, касающаяся содержания рекламных объявлений, а также было направлено требование ответственнее относиться к размещаемой рекламе и ее содержанию».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀