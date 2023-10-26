Зареченцы массово пожаловались на рекламу с грабителями и хулиганами

26.10.2023 | 12:28

Рекламные плакаты в Заречном побуждают к совершению противоправных действий. К такому выводу пришли члены экспертного совета УФАС РФ по Пензенской области.

Поводом для проведения заседания стала коллективная жалоба горожан на компанию по заказу авто.

«Предмет рассмотрения - реклама под заголовком «Когда срочно надо свалить» с изображением мультипликационных персонажей:

1) грабитель с чулком на голове и мешком (из которого сыплется награбленное) бежит к машине;

2) двое хулиганов (один с дубинкой) пристают к испуганному человеку с портфелем в руках;

3) хулиган пристает к испуганной девушке», - уточнили в региональном УФАС РФ.

Эксперты решили, что в совокупности реклама приложения может побуждать людей к совершению преступлений.

На аналогичные баннеры ранее жаловался и житель Каменки, назвавший их блатными.

Тогда мужчине ответил представитель правительства Пензенской области: «С арендатором рекламных щитов была проведена беседа, касающаяся содержания рекламных объявлений, а также было направлено требование ответственнее относиться к размещаемой рекламе и ее содержанию».