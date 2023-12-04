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Глас народа

В Нижнем Ломове не согласны с определением лучшего отца

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Жители Нижнего Ломова задаются вопросом, кто утвердил большой баннер с социальной рекламой от областного минздрава.

Фото плаката появилось в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 4 декабря. На нем улыбающиеся мужчина и ребенок, а также текст, гласящий: «Мой папа - самый лучший. Просто он всегда трезвый!»

«Все ПРОСТО! Лучший ПАПА - ПРОСТО ТРЕЗВЫЙ! Для кого этот баннер?! Это что, главная ценность адекватной семьи? Или у нас уже НАСТОЛЬКО заниженные требования к отцовству? Слава богу, не пьет, и на том спасибо, держи звание лучшего папы! Беда», - высказался автор поста.

Комментаторы разделили его мнение. Некоторые отметили, что подобная реклама рассчитана на людей с низким уровнем интеллекта, мало чем интересующихся в жизни.

«Я хочу быть лучшим для своего ребенка, и какой вывод сделать? «Дык я уже лучший, раз всегда трезвый». Мне баннер повесьте с адресами новых секций и кружков, куда ребенка приводить, или с культурными мероприятиями, где мне с ним интересно время провести можно. На это у нас, видимо, мозгов не хватает», - написал участник обсуждения.

Вывод о том, какой отец самый лучший, удивил и других пользователей.

«Ребенку, по сути, слово «трезвый» не должно быть знакомо. Чисто в словарном запасе быть, не более. Капец, конечно, лучший = трезвый», «Детям планку задают с пеленок, что трезвый = лучший. А если трезвый, но тиран? Он тоже лучший?», «Глупо, если не сказать больше», - поделились точкой зрения горожане.

Фото Павла Лукьянова, vk.com/nlomovpro.

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