В закрытый город пытался проникнуть нетрезвый мужчина

10.01.2024 | 10:07

В Пензенской области росгвардейцы задержали нарушителя, пытавшегося проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования - города Заречного.

На одном из участков контролируемой зоны сработали технические средства охраны, и на место выдвинулась тревожная группа. Военнослужащие обнаружили мужчину, который старался штурмом взять основное ограждение периметра.

По внешним признакам было заметно, что гражданин пьян. По его словам, предупредительные указатели он видел, но проигнорировал. Как выяснилось, ему очень хотелось побывать в городе, куда вход для него запрещен.

«36-летнего нарушителя задержали и передали прибывшим на место происшествия правоохранителям», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

На любознательного гражданина составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Это не первый случай, когда граждане пытаются проникнуть в закрытый город, минуя проходную. Так, в октябре 2018 года в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

В апреле 2019-го посторонний попробовал перелезть через ограждение, однако сработали датчики тревожной сигнализации. А в мае бдительный сержант Росгвардии заметил мужчину, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт, спрятавшись между въезжавшими автомобилями.

В мае 2020-го тревожная группа задержала мужчину, стремившегося преодолеть охраняемую полосу и проникнуть в Заречный. А в январе 2022-го пензенец пытался пройти через КПП по пропуску зареченца, который он нашел на автобусной остановке. Он решил посмотреть город, где никогда не бывал.