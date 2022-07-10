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Общество

Жители Пензенской области рассказали о поборах в школах

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Вслед за жалобами пензенцев на сбор средств в детских садах появились сообщения о поборах в школах.

Их оставили две подписчицы губернатора в соцсети «Одноклассники».

Пользовательница Татьяна Д. рассказала о том, что в школах Белинского родители вынуждены сдавать деньги на ремонтные работы.

«Выделяются ли деньги на ремонт классов в общеобразовательных школах или ремонт проводят за счет средств родителей учеников? Почему спрашиваю? Да потому что на ремонт родители сдают деньги. И немалые. Также родители делают ремонт», - возмутилась Татьяна.

«Да в каждой школе поборы, как будто вы не знаете! Каждый год то покрасить надо, то окна поменять», - пожаловалась подписчица Людмила С.

Представитель регионального правительства ответил, что финансирование на подготовку к новому учебному году получают все школы Белинского района. Объем направленных средств разный, так как зависит от количества учеников.

«В некоторых учреждениях родительский комитет инициирует спонсорскую помощь для классов, в которых обучаются их дети. Но, однозначно, это все на добровольной основе, исключая вмешательство и давление со стороны педагогического состава и администрации. Заставить Вас никто не может», - пояснил женщинам представитель областного правительства.

Подписчица Татьяна возразила: взносы не являются добровольными.

«Если деньги на что-то не сдашь, съедят. Никто даже не вдается в подробности, а позволяет ли бюджет у родителей. Почему-то когда было советское образование, ничего даже предлагать нельзя было», - подчеркнула она.

Ранее жительницы областного центра на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» перечислили, какие расходы лежат на плечах тех родителей, дети которых посещают детсады.

«Текущей ремонт групп, покупка канцтоваров, моющих и хозяйственных средств, игрушек», - указали они.

По их мнению, при выделении 498 рублей в год на одного воспитанника из бюджета Пензы поборы неизбежны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Школа 74 поборы по 1.800 куда смотрит прокуратура

Гость||

Деньги выделяются, перевести их по договору за работу и материалы можно только раз в квартал, а общие туалеты, холлы, актовые и спортивные залы, библиотеки , фасады, мастерские по вашему родительскому мнению не надо ремонтировать? Именно на эти ремонты и идут в основном средства. В советское время в летние каникулы в классах всегда родители ремонт делали: ежегодно покраска, стен, парт, полов, побелка потолков, и все сами никого не нанимали, и сами потом отмывали вместе с детьми!

Гость||

Раньше и подъезды всегда сами убирали, а сейчас молодухи будут в шелухе и плевках по пояс детей водить, но веник в руки не возьмут- все им должны и обязаны, только жалобы будут строчить лёжа на кровати!

Гость||

А вот во времена ЦАРЯ ГОРОХА пригонят баб и мужиком с деревни и давай строить не то хлев, не то сельскую школу. А опосля каждый год красить белилами из птичьего помета. Красота была!

Гость||

Гость писал(a):

Школа 74 поборы по 1.800
Терпилы.

Гость писал(a):

куда смотрит прокуратура
Основа и фундаментов - родители. Если прокуратура начнёт смотреть то все уродкомитеты детских садов и школ пересажают. Ты этого хочешь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

родительский комитет инициирует спонсорскую помощь для классов, в которых обучаются их дети
Давно пора запретить деятельность родительских комитетов как экстремистских сообществ и отправить на нары всех этих экстремистов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заставить Вас никто не может», - пояснил женщинам представитель областного правительства.
Это 100 % правда. Все кто жалуются на поборы и продолжают сдавать - ничтожества и терпилы. Мерзко от таких людишек. Очень мерзко.

Гость||

А что Прокуратура?Там другие поборы.Проблему с поборами решать некому, все во всех структурах замешано на деньгах. Стабильность "честных" чиновников,ну и тех кто у власти пониже рангом.Там в головах, кроме НАЖИВЫ ничего нет.

Гость||

Сколько уже сказано , написано на эту тему и вот опять. Дать по рукам всем, и правым и виноватым, запретить все род.комитеты, , пусть варится в собственном соку директор, не хватает средств, урежь себе зарплату ...

Гость||

Гость писал(a):

только жалобы будут строчить лёжа на кровати!
Старуха, тебе просто не повезло со снохой, да ты и сама такая же

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В некоторых учреждениях родительский комитет инициирует спонсорскую помощь для классов,
penzainform.ru писал(a):
пояснил женщинам представитель областного правительства.
То есть, представитель областного правительства очень даже в курсе поборов. Тогда министр должен начать борьбу с поборами именно с этого чиновника, т.к. знал о нарушениях законодательства, но не предпринимал мер по их предупреждению, а может даже поощрял.

Гость||

Запретить родителям посещать школу, чтобы не было контакта, не визуального,чтоб подмигнуть не сумели, не материального , даже на уровне туалетной бумаги, чтоб ни-ни!

Гость||

Ага, пусть своё мыло с бумагой закупает директор, наверняка есть для нужд стабилизационый фонд от Минобразования разумеется. Нечего притворяться нищей, голью перекатной...имейте совесть в конце то концов.

Гость||

Гость писал(a):

пусть своё мыло с бумагой закупает директор
Извиняюсь, директора сейчас вас не услышат, оне сейчас пуза греют на загранишных курортах, а вернутся поистратившись, ну и ......

Гость||

Посмотрите заработные платы директоров школ и садиков,и тогда всё будет ясно, и как правили директор школы и садика чья то протеже.

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Имя: Гость
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