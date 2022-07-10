Жители Пензенской области рассказали о поборах в школах

10.07.2022 | 12:50

Вслед за жалобами пензенцев на сбор средств в детских садах появились сообщения о поборах в школах.

Их оставили две подписчицы губернатора в соцсети «Одноклассники».

Пользовательница Татьяна Д. рассказала о том, что в школах Белинского родители вынуждены сдавать деньги на ремонтные работы.

«Выделяются ли деньги на ремонт классов в общеобразовательных школах или ремонт проводят за счет средств родителей учеников? Почему спрашиваю? Да потому что на ремонт родители сдают деньги. И немалые. Также родители делают ремонт», - возмутилась Татьяна.

«Да в каждой школе поборы, как будто вы не знаете! Каждый год то покрасить надо, то окна поменять», - пожаловалась подписчица Людмила С.

Представитель регионального правительства ответил, что финансирование на подготовку к новому учебному году получают все школы Белинского района. Объем направленных средств разный, так как зависит от количества учеников.

«В некоторых учреждениях родительский комитет инициирует спонсорскую помощь для классов, в которых обучаются их дети. Но, однозначно, это все на добровольной основе, исключая вмешательство и давление со стороны педагогического состава и администрации. Заставить Вас никто не может», - пояснил женщинам представитель областного правительства.

Подписчица Татьяна возразила: взносы не являются добровольными.

«Если деньги на что-то не сдашь, съедят. Никто даже не вдается в подробности, а позволяет ли бюджет у родителей. Почему-то когда было советское образование, ничего даже предлагать нельзя было», - подчеркнула она.

Ранее жительницы областного центра на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» перечислили, какие расходы лежат на плечах тех родителей, дети которых посещают детсады.

«Текущей ремонт групп, покупка канцтоваров, моющих и хозяйственных средств, игрушек», - указали они.

По их мнению, при выделении 498 рублей в год на одного воспитанника из бюджета Пензы поборы неизбежны.