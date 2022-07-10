Закрытый на ремонт детский сад в Бессоновке снесут

10.07.2022 | 16:26

В Бессоновке новый детский сад появится после 2023 года. Его построят на месте существующего на улице Кирова.

Здание закрыли на ремонт около двух лет назад. Однако никаких работ не проводится. Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» сообщила местная жительница.

«Он [детский сад] рассыпаться скоро начнет без обслуживания. Дети в центральном садике ютятся в группе по 40 человек. Когда возьметесь за этот объект?» - поинтересовалась пензячка.

В областном правительстве ответили, что в настоящий момент разработана документация на строительство. Объект будет рассчитан на 100 мест.

«Ведется доработка и подготовка к сдаче проекта на прохождение экспертизы. Данной проектно-сметной документацией предусмотрен снос старого здания и строительство нового здания. Финансирование строительства рассматривается на 2023 год», - объяснили сельчанке.

Жители Бессоновки давно испытывают нехватку мест в школах и детских садах, вынуждены возить ребят в Пензу и просят построить учреждения в селе. На данный момент решен вопрос с новой школой, участок для нее подбирали два года. Ориентировочно здание начнут возводить в 2023 году, а сдадут объект в 2024-м.