Общество

В Пензе устроили конкурс флористов в рамках фестиваля Flower boom

Печать
Telegram

Девушки в черных платьях взяли в руки свадебные букеты. Эти цветочные композиции принадлежат авторству известного российского флориста Славы Роски. Он и другие ведущие мастера приехали в Пензу, чтобы провести семинары, поделиться опытом на V Поволжский региональный конкурс по профессиональной флористике в рамках фестиваля Flower boom.

«Все наши исконные славянские, арийские праздники как раз отмечаем - с солнцем, цветущей ивой, с символами нашего богатства - воды, реки, леса, дуба, липы и березы. Плюс наши цветы - по канонам золотого сечения и вселенской гармонии», - сообщил член Международной ассоциации флористов Станислав Зубов.

Участие в конкурсе приняли флористы из пяти городов: Пензы, Самары, Уфы, Краснодара и Рязани. Заданий четыре.

Мастерам нужно представить корону русской красавицы (кокошник), композицию на стихотворение А. А. Блока «Черная роза в хрустальном бокале», а также букет на тему «Дягилевских сезонов» в Париже, то есть по мотивам русских балетов и опер, которые в XX веке представляли за границей.

Последнее задание - цветочный ковер, который нужно украсить оригинальным орнаментом.

«Я использовал декоративные элементы в виде зеркал, которые символизируют воду, отражение травы на воде, солнца, неба, то есть спецэффекты. Короб, саму работу я покрасил в голубой цвет, потому что он основной в работе, является акцентным», - рассказал участник конкурса Артур Ситников (г. Уфа).

Жюри оценивало неординарность и особый взгляд на флористику, а победители в дальнейшем смогут участвовать в чемпионате России.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте