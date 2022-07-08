В Пензе устроили конкурс флористов в рамках фестиваля Flower boom

08.07.2022 | 20:29

Девушки в черных платьях взяли в руки свадебные букеты. Эти цветочные композиции принадлежат авторству известного российского флориста Славы Роски. Он и другие ведущие мастера приехали в Пензу, чтобы провести семинары, поделиться опытом на V Поволжский региональный конкурс по профессиональной флористике в рамках фестиваля Flower boom.

«Все наши исконные славянские, арийские праздники как раз отмечаем - с солнцем, цветущей ивой, с символами нашего богатства - воды, реки, леса, дуба, липы и березы. Плюс наши цветы - по канонам золотого сечения и вселенской гармонии», - сообщил член Международной ассоциации флористов Станислав Зубов.

Участие в конкурсе приняли флористы из пяти городов: Пензы, Самары, Уфы, Краснодара и Рязани. Заданий четыре.

Мастерам нужно представить корону русской красавицы (кокошник), композицию на стихотворение А. А. Блока «Черная роза в хрустальном бокале», а также букет на тему «Дягилевских сезонов» в Париже, то есть по мотивам русских балетов и опер, которые в XX веке представляли за границей.

Последнее задание - цветочный ковер, который нужно украсить оригинальным орнаментом.

«Я использовал декоративные элементы в виде зеркал, которые символизируют воду, отражение травы на воде, солнца, неба, то есть спецэффекты. Короб, саму работу я покрасил в голубой цвет, потому что он основной в работе, является акцентным», - рассказал участник конкурса Артур Ситников (г. Уфа).

Жюри оценивало неординарность и особый взгляд на флористику, а победители в дальнейшем смогут участвовать в чемпионате России.