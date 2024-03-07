Пензенцы могут вернуть деньги за подмороженный букет

07.03.2024 | 07:58

За букет, доставленный увядшим или подмороженным, можно вернуть деньги. Об этом РИА Новости рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он напомнил, что согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей» покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков, не оговоренных продавцом, имеет право отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег. Кроме того, он может потребовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

«В случае доставки получателю подмороженного или увядающего букета можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки», - объяснил эксперт.

Покупателю следует зафиксировать некачественный букет на фото или видео и предъявить представителю продавца свое требование в письменной форме. Это можно сделать на сайте или в приложении, где был сделан заказ, по адресу электронной почты или заказным письмом на юридический адрес продавца с уведомлением о вручении.

А вот некоторые подарки хорошего качества, которые не подошли или не понравились одаряемому, вернуть не получится. Так, в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, включены духи, туалетная вода, нижнее белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.