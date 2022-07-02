Зареченцам пояснили, почему остыли полотенцесушители

02.07.2022 | 11:55

В пятницу, 1 июля, в Заречном сложилась аварийная ситуация на сетях теплоснабжения. В связи с этим циркуляция горячей воды была остановлена.

Горожан предупредили, что по этой причине возможны перебои в работе полотенцесушителей и увеличение времени слива воды.

Как сообщили в администрации Заречного, на месте происшествия идут аварийные работы. Предполагаемая дата возобновления подачи горячей воды - 5 июля.

С 21 по 23 июня в Заречном прошел второй этап гидравлических испытаний.

В Кузнецке также устраняют дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний. Они должны были завершиться 1 июля, но в связи с устранением утечек плановый пуск горячего водоснабжения в многоквартирных домах Кузнецка перенесли на 4 июля.