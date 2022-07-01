Житель Кондоля задолжал по налогам и лишился КамАЗа

01.07.2022 | 16:20

55 неоплаченных штрафов за различные нарушения правил дорожного движения, а также неоплаченный транспортный налог за несколько лет числились за 38-летним жителем села Кондоль.

Сумма долга накопилась достаточная, чтобы судебные приставы перешли к решительным действиям и арестовали принадлежащий должнику автомобиль BMW 2004 года выпуска.

«Реакция мужчины на действия представителей закона была ожидаемой. Погашение долга произошло на следующий день после ареста машины», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

А вот односельчанин расплатившегося по долгам мужчины лишился имущества из-за того, что не пожелал оплатить налоги.

«Сумма, подлежащая взысканию, составила более 3 миллионов рублей. Однако мужчина все же решил дождаться судебных приставов и ареста своего грузового автомобиля. КамАЗ 2001 года выпуска был передан в торгующую организацию и реализован. Поступившие средства пополнили бюджет государства», - резюмировали в пресс-службе управления.

Всего с начала года судебные приставы Кондольского отделения УФССП России по Пензенской области взыскали 19 миллионов рублей.