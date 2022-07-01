Вадим Супиков поздравил Мироновых с наступающим днем семьи

01.07.2022 | 15:19

В пятницу, 1 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Вадим Супиков в рамках партийного проекта «Крепкая семья» поздравил с праздником семью Мироновых.

Николай Ильич и Елизавета Ивановна вместе почти 58 лет. Истории их очень похожи. Оба из Тамбовской области, родились в 1941-м, потеряли отцов на войне. После войны трудились, восстанавливали народное хозяйство. Воспитали дочку и внучку, теперь помогают растить правнучку Еву.

«Во все времена крепкая семья была и остается хранительницей духовных и культурных ценностей, связующим звеном между поколениями. Желаю семье Мироновых, чтобы в их доме всегда царили любовь, доверие и взаимопонимание», - отметил Вадим Супиков.