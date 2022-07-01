В Пензе отметили День ветеранов боевых действий

01.07.2022 | 20:38

День ветеранов боевых действий в регионе отмечается ежегодно, но лишь в 2022-м он приобрел официальный статус. Каждый из служивших в горячих точках по всей земле сражался за безопасность и суверенитет своей страны, многие потеряли товарищей, и данная дата для них священна.

«Я рад вас всех видеть в здравии. Одно могу сказать: мы задание Родины выполнили», - отметил председатель регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Несмотря на сложившуюся обстановку на улице, когда нас немного подмочил дождь, от этого репутация ветеранов боевых действий не стала подмоченной. Они выполнили задание Родины, они выполняют его, и я думаю, что на патриотическом фронте мы и эту задачу выполним», - сообщил руководитель областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

В регионе - около 15 тысяч ветеранов боевых действий. Это люди, которые служили в Афганистане, принимали участие в чеченской военной кампании, отдавали свой воинский долг на территории различных стран. В память о тех, кто погиб, объявили минуту молчания.

«Я знаю, страх порой терзает душу. И в суровый расставанья миг

Непросто посмотреть в глаза любимым. Жизнь - не кинобоевик.

В одно я верю твердо: Россия будет жить,

Пока такие парни будут ей служить.

А такие парни были, есть, и будут в России всегда. С праздником вас, дорогие ветераны», - произнес глава Пензы Владимир Мутовкин.

Дмитрий Чигринов оставил службу ровно 20 лет назад. Участвовал в первой чеченской военной кампании в составе 102-й бригады, командовал учебным взводом. Тому, что теперь день ветеранов боевых действий отмечается официально, рад.

«Это надо было сделать, как говорится, еще вчера. Вещь очень нужная, потому что в связи с событиями в Сирии и с тем, что сейчас в Украине, ветеранов будет еще больше», - подчеркнул ветеран боевых действий Дмитрий Чигринов.

Пензенская область стала третьим регионом в России, где утвердили памятную дату.