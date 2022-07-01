Общество

Мостик через Шелдаис в Бессоновке чинить за счет бюджета не будут

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель райцентра Бессоновка Пензенской области.

«Сломан мостик на переходе от улицы Максюшина до улицы Городок. Когда его починят?» - обрисовал он проблему.

Ответ дали в администрации Бессоновского сельсовета. В нем отмечается, что за счет средств местного бюджета содержится имущество, являющееся муниципальной собственностью.

«Мост, проходящий через реку Шелдаис и соединяющий улицы Максюшина и Городок села Бессоновка, организован силами жителей указанных улиц. Мостиком пользуется ориентировочно 10 человек. На балансе администрации Бессоновского сельсовета и в реестре муниципального имущества это сооружение не числится. Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности не проводились. Следовательно, произвести ремонт моста за счет бюджетных средств невозможно», - говорится в письме, подписанном главой администрации Бессоновского сельсовета Сергеем Твердуновым.

В документе также отмечается, что к улицам Максюшина и Городок ведут асфальтированные дороги.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Мостик для десятерых это да, совсем невыгодно...

Другое дело автопарк для чиновничьих задниц содержать - вот это да.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Пора думать

Гость||

Вот такое отношение к людям в Пензенской агломерации! А губезнатор и партия Единая Россия знают об этом?

Когда выборы депутатов?

Гость||

Гость писал(a):

Мостик для десятерых это да, совсем невыгодно...

Другое дело автопарк для чиновничьих задниц содержать - вот это да.

+++++++++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Когда выборы депутатов?
Скоро. Готовься

Гость||

Клали свой прибор на этот мостик и людей и депутаты, и главы и губернатор. Эдак от всех работ главы администраций могут отказывать-нет их на балансе и все дела. Американцы наверно должнны приехать и поставить на баланс этот мосток

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ответ дали в администрации Бессоновского сельсовета. В нем отмечается, что за счет средств местного бюджета содержится имущество, являющееся муниципальной собственностью.
О как ! А на налоги этих людей содержать АРМИЮ чиновников которые этим людям ..... не сдались ни в каком виде это нормально!? Т.е. мостик сделать средств нет , а создать три министерства дармоедов и назначить ещё пяток зам.предов правительства есть!

Гость||

Завыло болото

Гость||

Гость писал(a):

Завыло болото
Так не вой... .. и не подлизывай...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Согласен. Кстати, вход на мостик с ул. Максюшина наглухо

перекрыт частными территориями. Наверное только их

владельцы там и ходят. Если уж делать, то следует

выделить проход между участками домов 38 и 36

по Максюшина шириной 2 метра в пользу всех

жителей. И благоустроить саму эту тропу.

Мотовилов - Голова! Надо увековечить

память Новатора и сделать мостик

бессоновский его имени.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Мотовилов - Голова! Надо увековечить

память Новатора и сделать мостик

бессоновский его имени

Головка от буя, поди и сделай, тогда и увековечишь, сбудется мечта идиота

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Мотовилов - Голова! Надо

> увековечить

>

> память Новатора и сделать мостик

>

> бессоновский его имени

Головка от буя, поди и сделай, тогда и

> увековечишь, сбудется мечта идиота

---------------------------------

Построю на свои с первого миллиона,

при условии сохранения имени

самого строителя.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Построю на свои с первого миллиона,
Значит останутся люди без моста

Дмитрий Н. Мотовилов||

Последний вице-губернатор Мотовилов на свои деньги строил крестьянам мосты по всей губернии и подарил городу часть земли для пристроя военного госпиталя в период японской войны.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Построю на свои с первого

> миллиона,

Значит останутся люди без моста

==============

Пензенское УФАС зарубило иск Мотовилова к Германии на сотни миллионов евро.

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Имя: Гость
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