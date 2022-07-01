Мостик через Шелдаис в Бессоновке чинить за счет бюджета не будут

01.07.2022 | 09:31

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель райцентра Бессоновка Пензенской области.

«Сломан мостик на переходе от улицы Максюшина до улицы Городок. Когда его починят?» - обрисовал он проблему.

Ответ дали в администрации Бессоновского сельсовета. В нем отмечается, что за счет средств местного бюджета содержится имущество, являющееся муниципальной собственностью.

«Мост, проходящий через реку Шелдаис и соединяющий улицы Максюшина и Городок села Бессоновка, организован силами жителей указанных улиц. Мостиком пользуется ориентировочно 10 человек. На балансе администрации Бессоновского сельсовета и в реестре муниципального имущества это сооружение не числится. Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности не проводились. Следовательно, произвести ремонт моста за счет бюджетных средств невозможно», - говорится в письме, подписанном главой администрации Бессоновского сельсовета Сергеем Твердуновым.

В документе также отмечается, что к улицам Максюшина и Городок ведут асфальтированные дороги.