В первый день июля пензенцев ждут ветер, дождь и прохлада

В пятницу, 1 июля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Днем местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-18 м/сек.
Об этом сообщает главное региональное управление МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.
Также ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь (ночью местами, днем в большинстве районов).
Температура воздуха ночью +6…+11 ºС, днем +15…+20 ºС.
Специалисты рекомендуют при усилении ветра не выходить без лишней надобности из зданий и взять детей под особый контроль. На улице от порывов укрываться лучше в подземном переходе или подъезде, но никак не у стен домов, потому что с крыши может упасть кровельный материал.
За пределами населенного пункта укрытие следует искать в яме или овраге. Автомобилистам рекомендуется выйти из машины и спрятаться в кювете.
«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напоминают в пресс-службе ГУ МЧС.
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брехня, гидромет разогнать надо, никогда не было правильныз прогнозов, дармоеды профнепригодные , пенсы одни, не дают молодым работать, засели там.