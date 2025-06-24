При пожаре на улице Бутузова в Пензе пострадал человек

24.06.2025 | 09:19

В Пензе в ночь на вторник, 24 июня, в доме на улице Бутузова произошел пожар. Вызов спасателям поступил в 0:36.

Загорелась квартира на 7-м этаже. К ликвидации пламени привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

«Выгорел потолок на кухне на площади 3 кв. м и балкон площадью 3 кв. м в трехкомнатной квартире», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожаре пострадал 38-летний мужчина.

Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

По факту случившегося проводится проверка.

В Пензе в ночь на 22 июня при пожаре в многоэтажке на улице Вадинской погибла 23-летняя девушка. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.