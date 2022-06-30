В Пензе уточнили адреса отключения горячей воды на ближайшие 2 недели

30.06.2022 | 12:20

На сайте администрации Пензы появилась обновленная информация по отключениям горячего водоснабжения, связанным с испытанием сетей на прочность и плотность.

С 30 июня до 1 июля подача ресурса может быть ограничена по адресам:

- ул. Клары Цеткин, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69;

- д/с № 101 (ул. Клары Цеткин, 33а);

- станция переливания крови (ул. Клары Цеткин, 41а);

- ул. Менделеева 3;

- ул. Колхозная, 12, 118, 120;

- ул. Чапаева, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;

- ул. Долгорукова, 94, 96, 98, 100;

- ул. 2-я Светлая, 2;

- школа № 10 (ул. Красносельская, 29).

С 9:00 30 июня по 20:00 1 июля планируется отключение воды в городской поликлинике № 9 (ул. Баумана, 65) и в центре технологического обучения (ул. Отдельная, 9).

С 9:00 4 июля до 20:00 5 июля - на улице Онежской, 17, 19, 21, 21а, в Онежском проезде, 6, 8, 10, 12, 14, на проспекте Строителей, 2а, 4, 8, 10.

С 9:00 4 июля до 20:00 6 июля - на проспекте Строителей, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, в библиотеке им. Лермонтова (проспект Строителей, 168а).

С 4 до 11 июля горячее водоснабжение будет ограничено на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатскорй, Кл. Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, М. Горького и на проспекте Победы.

«В случае обнаружения открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей необходимо немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или по телефонам диспетчерской «Пензенских тепловых сетей»: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», - напомнили в пресс-службе администрации города.