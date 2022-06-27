В Пензе обновили летний график отключения горячей воды

27.06.2022 | 15:43

В Пензе актуализировали график отключения горячей воды для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону.

Объекты ПАО «Т Плюс»

С 22 по 28 июня из-за ремонта теплосетей ресурса нет в домах на улицах Мирской, Герцена, Луначарского, Ухтомского и Толстого.

С 27 июня по 4 июля горячей воды не будет на Саранской, Каракозова, Пролетарской, Ладожской, Мирской, Лядова, 65-летия Победы, на Счетмаше и проспекте Строителей.

С 1 по 7 июля - на Ворошилова, Коммунистической, в микрорайонах Шуист и Биосинтез.

С 4 по 10 июля Пензенская ТЭЦ-1 приостановит подачу ресурса в дома на проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Шевченко, Пугачева, Бекешской, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Захарова, Космодемьянской, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Кулибина, Ударной, Фурманова, Аустрина, Можайского, Заводской, Сумской, Депутатской, Кл. Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Московской, Володарского, Кирова, М. Горького.

С 4 по 11 июля из-за гидравлических испытаний и последующего ремонта горячей воды не будет на Саранской и Северной.

С 5 по 12 июля по той же причине - на Чкалова, Лермонтова, К. Маркса, Богданова, Куйбышева и Красной.

С 18 по 24 июля Пензенская ТЭЦ-2 отключит горячую воду на улицах Калинина, Ватутина, Кижеватова, Краснова, Воронова, Российской, Красная Горка, Богданова, Набережной Реки Мойки, Гоголя, Свердлова, Чкалова, Красной, Куйбышева, Лермонтова, Лобачевского, Металлистов, Терновского, Бурмистрова, Маршала Крылова, а также в КИМе, противотуберкулезном диспансере (ул. Ново-Тамбовская, 9), областной больнице им. Н. Н. Бурденко, областной психиатрической больнице им. Н. Е. Евграфова (ул. Лермонтова, 28), больнице № 5 (ул. Краснова, 60).

С 18 по 25 июля - на улицах Баумана, Набережной Реки Мойки, Чкалова, Ватутина, Кижеватова, Воронова, Российской.

С 18 по 26 июля - на Аустрина и Сумской.

С 25 июля по 1 августа - на проспектах Победы и Строителей, на Минской, Ульяновской, Онежской, Ладожской улицах.

Объекты АО «Пензтеплоснабжение»

С 1 июня по 30 августа ресурса не будет Пермской, 1а (школа № 75/62, корп. 2).

С 30 июня по 4 июля - на Ладожской, 146, 148а, 148, 150, 154, 156, 158, 162, 164, 168; в детском саду № 149 (Ладожская, 146а).

С 4 по 17 июля - на улицах Мира и Попова.

С 11 по 28 июля - на Злобина, 51Б.

С 13 июля по 2 августа - на Аксакова, 2а (детсад № 7, филиал № 1).

С 8 по 21 августа - на улице 2-й Военный Городок, 5, 6, 7, 12, 17, 280, 291, 292, 293.

Объекты ООО «Теплоснабжающая компания»

С 1 июня по 30 августа горячей воды не будет на улицах Ростовской, 52, 56, 58а, 83; Челябинской, 1а, 6; Колышлейской, 2.

С 10 июня по 30 августа - на Тимирязева, 125, 127.

С 20 июня по 3 июля - на Токарной, 14, 16, 18; Галетной, 11, 11а, 19; Бригадной, 8.

С 11 по 24 июля горячую воду отключат на улице Совхоз-техникум, 1, 2, 5, 7а, 8к, 11, 16г, 18г, 21, 21а, 21Б, 21в, 24а, 27, 47, 48, 49, 59.

С 11 по 24 июля - на Бакунина, 181, 181а; Некрасова, 28; Пушкина, 163, 163а, 165; Средней, 7, 7а, 9.

С 1 по 14 августа - на Беринга, 2а; Ушакова, 4, 6, 8, 10, 11а, 12; Пригородной, 5, 7; Сосновой, 8, 10, 14, 16, 18а, 20, 22; Черепановых, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 14а.

С 15 по 28 августа - на Подлесной, Учительской, Конструкторской, Коннозаводской, Ботанической, Лодочной, в Лодочном проезде, ПГСХА.

Объекты ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

С 20 июня по 3 июля горячая вода будет отсутствовать на Ангарской, 11; Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5м, 5н, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 17в, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Бумажников, 1, 3; Бумажников, 14/Зарубина, 21а; Зарубина, 27; Измайлова, 58а, к. 2, 58а, к. 3, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83; Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 10Б, 14, 16, 18, 20, 22; Парковой, 3, 10; Стадионной, 1, 2, 3, 4; Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15; Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 14.

Объекты МУП по очистке города

С 27 июня по 11 июля ГВС не будет на Спартаковской, 9, 18, 26.

С 11 по 25 июля - на Грибоедова, 4.

Объекты ООО «ГКС Энерго»

С 1 по 14 июля горячую воду отключат на Аустрина, 176, 178, 178а, 180, 180а.

Объекты ООО «СтройГазСервис»

С 25 по 28 июля ресурса не будет на Молодогвардейской, 7, 7а, 9, к. 2, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Объекты ООО «ЭнергоСервис»

С 25 июля по 7 августа ГВС отключат в Пензенском колледже архитектуры и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.