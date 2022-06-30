В «МегаФоне» назвали лидеров туристических направлений

30.06.2022 | 16:13

Эксперты «МегаФона» проанализировали статистику пользования роумингом и пришли к выводу, что в апреле - июне в путешествие за границу отправилось рекордное за последние три года количество россиян.

Однако тех, кто для отдыха выбирает зарубежные курорты, по-прежнему в два раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Туристы из России стали дольше путешествовать. Если в 2019-м поездка длилась в среднем 8 дней, то в 2022-м уже 10. Влияние оказала усложнившаяся и подорожавшая логистика, поэтому люди вынуждены отказываться от коротких поездок.

В апреле - июне россияне чаще всего ездили в Белоруссию. На втором и третьем месте по популярности у туристов оказались Турция и Казахстан соответственно.

В 2019-м Белоруссия занимала вторую строчку после Турции, безусловного лидера рейтинга. Тройку замыкала Финляндия. В этом году число туристов в Белоруссии сопоставимо с периодом до эпидемии, а в Турции их количество уменьшилось почти вдвое. В Казахстане отметили увеличение потока на 52%.

В лидеры по росту количества туристов попали Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). С обеими странами у РФ налажено прямое авиасообщение, кроме того, в этом году запущены пакетные туры.

Россияне вернулись к полетам в дальние страны, некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали докоронавирусные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы - на 27%, Сейшельские Острова - на 4%.

Белоруссия стала не только лидером туристических направлений, но и заняла верхнюю строчку рейтинга по продолжительности звонков: в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля компания «МегаФон» обнулила плату за входящие в роуминге в Белоруссии.

На второй строчке рейтинга - ОАЭ (19 минут), на третьей - Греция (16 минут).

Эксперты компании отмечают: в поездках абоненты стали чаще пользоваться мобильным интернетом. Трафик вырос на 60% по сравнению с 2019-м. Туристы больше не готовы отказываться от привычных приложений и сервисов.

Больше всего трафика в роуминге тратится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok - по 2%. Для поиска маршрутов за границей россияне чаще всего используют Яндекс.Карты (60% трафика в картографических сервисах).

В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, оказались Греция (2,7 Гб на человека за поездку), Азербайджан (2,5 Гб) и ОАЭ (2,0 Гб).

«Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети.

Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным. В результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно, если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», - рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Абоненты могут самостоятельно рассчитать, сколько мобильного трафика потребуется в поездке, и выбрать оптимальное предложение от оператора.

Для этого на сайте и в приложении создан специальный калькулятор. Например, сообщение из 500 символов в WhatsApp потребует 1 Мб, а 60-минутная видеоконференция в Zoom в HD-качестве - 1,5 Гб. Отвечая на запросы абонентов, которые в роуминге все чаще пользуются видео, например ведут онлайн-трансляции, «МегаФон» предложил специальные увеличенные пакеты трафика - 10 и 30 Гб.