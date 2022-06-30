Пензенцев удивила новая разметка на дороге на улице Ставского

30.06.2022 | 21:17

Новая дорожная разметка смущает некоторых пензенских водителей. Все дело в сплошной линии, которая тянется не один десяток метров. Начинаясь на улице Ставского, она продолжается до перекрестка с Революционной.

«Треугольник, а дальше шла прерывистая. В этом году сделали так почему-то. Получается, нужно «круг почета» проехать вокруг заправки, попасть на внутренний круг и тогда только на заправку», - отметил автолюбитель Юрий.

Автолюбители, которые ежедневно бывают в центре города, говорят, что сплошную нанесли совсем недавно. К свежей разметке мало кто привык. Многие ездят по старинке.

Объехать припаркованные машины, оставаясь в своей полосе, порой не всем под силу.

«Отсюда не проедешь на заправку, когда сплошная, ее же надо пересекать», - рассказал мужчина.

Некоторые автомобилисты считают, что с такой разметкой не нарушать правила проблематично.