Общество

Пензенцев удивила новая разметка на дороге на улице Ставского

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Новая дорожная разметка смущает некоторых пензенских водителей. Все дело в сплошной линии, которая тянется не один десяток метров. Начинаясь на улице Ставского, она продолжается до перекрестка с Революционной.

«Треугольник, а дальше шла прерывистая. В этом году сделали так почему-то. Получается, нужно «круг почета» проехать вокруг заправки, попасть на внутренний круг и тогда только на заправку», - отметил автолюбитель Юрий.

Автолюбители, которые ежедневно бывают в центре города, говорят, что сплошную нанесли совсем недавно. К свежей разметке мало кто привык. Многие ездят по старинке.

Объехать припаркованные машины, оставаясь в своей полосе, порой не всем под силу.

«Отсюда не проедешь на заправку, когда сплошная, ее же надо пересекать», - рассказал мужчина.

Некоторые автомобилисты считают, что с такой разметкой не нарушать правила проблематично.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

вам же сказано - всё ОПТИМАЛЬНО!

Гость||

Ребята учатся, жители сами виноваты.

Гость||

Вы что, хотите чтобы вам опять ОБЪЯСНИЛИ?

Гость||

Что за дурачок тут усерается?

Гость||

Есть разметка - соблюдай и не умничай.

Не нравится - сожри права

Имя: Гость
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