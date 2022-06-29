«Вкусный»: новый тарифный план «ТТК» для жителей Пензы

29.06.2022 | 09:06

Компания «ТТК» подготовила выгодное акционное предложение для новых абонентов в Пензе - тарифный план «Вкусный». Это высокоскоростной интернет и подписка на онлайн-кинотеатр по единой цене, которая гарантированно не изменится в течение 12 месяцев.

«Вкусный» поможет провести лето увлекательно, всегда оставаясь на связи.

Тарифный план включает в себя: быстрый домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/сек и подписку на IVI с большой коллекцией контента ведущих мировых и российских студий. Все фильмы и телепередачи можно смотреть на любом устройстве, будь то телевизор с функцией Smart TV, планшет или смартфон.

Также клиенты по достоинству оценят возможность скачивать в память мобильного устройства лицензионный контент и смотреть его даже без доступа к Сети.

Умная система уведомлений поможет быть в курсе новинок и не пропустить выход обсуждаемого блокбастера.

Жители более чем трехсот городов России уже пользуются сервисами «ТТК» и знают, что домашний интернет - это хорошее соотношение цены и качества, стабильная скорость в любое время суток.

Прием заявок на подключение осуществляется до 11 сентября 2022 года включительно. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775.