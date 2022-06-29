В Заречном поставили точку в деле со сломавшимися ЛиАЗами

29.06.2022 | 09:52

Зареченский комитет по управлению имуществом сумел доказать, что 20 ЛиАЗов, которые поступили в город в 2013 году, сломались из-за брака двигателя.

Гарантийный срок автобусы не отработали. Производителем двигателей являлся МАН. Помимо Заречного, машины поставили в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток.

«Судебное дело о бракованных автобусах рассматривалось более 5 лет в арбитражном суде Пензенской области, апелляционном суде Самары и кассационном суде Казани. Теперь оно окончательно выиграно благодаря правильно выстроенной защите», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на директора правового управления Сергея Савина.

Тяжба длилась более пяти лет. Чтобы выиграть ее, зареченские юристы через третьи руки достали в Чехии документацию на двигатели, добились прохождения экспертизы в Московском автомобильно-дорожном университете, получили заключение металловеда.

Производитель оспаривал брак, указывая, что автобусы сломались потому, что МП «Автотранс» неправильно их эксплуатировал.

Зареченцы единственные сумели доказать, что причина поломки - дефект в двигателях. Теперь городу не грозят выплаты по иску на сумму в 500 млн рублей.