Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены лишь в Пензе и Заречном

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В среду, 29 июня, стало известно, что за минувшие сутки в Пензенской области подтвердился 31 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщил региональный оперштаб, новые пациенты проживают лишь в двух населенных пунктах: 27 - в Пензе и 4 - в Заречном.

21 инфицированному потребовалась госпитализация.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности потверждено 187 899 случаев COVID-19. За это время выздоровели 181 584 человека, в том числе 35 выписались накануне, 28 июня. Скончались за этот период 5 952 пациента, из которых 2 - за минувший день.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область продолжает находиться в красной зоне (более 150 случаев на 100 000 населения за 7 суток).

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