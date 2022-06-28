В Пензенской области пройдет традиционная Тихвинская ярмарка

28.06.2022 | 15:31

9 июля в селе Радищево Кузнецкого района, на территории усадьбы Радищевых, пройдет традиционный фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка».

Он откроется молебном в храме Преображения Господня. В 11:00 начнется концерт на свежем воздухе с участием пензенских творческих коллективов и приезжих артистов.

В центре просторной площади перед Барским домом развернется продажа продуктов местных производителей и изделий ручной работы. Рядом с торговыми рядами расположатся площадки с играми и забавами, фотозоны. Для взрослых и детей будет работать «Театр на сене», а у самых настойчивых появится возможность найти иголку в стоге сена.

Посетителей встретят скоморохи, которые заведут для всех желающих хоровод на площадке «Гостиный двор». В «Ремесленную слободу» позовут звуки молота кузнеца и чеканщика монет. Там же на глазах посетителей испекут хлеб, используя аутентичные орудия труда.

В Барском доме можно будет полюбоваться коллекцией самоваров (в том числе серебряным). Еще одним украшением праздника станут русские гармони, которые всегда являлись одним из главных товаров ярмарок XIX века.

Погрузиться в историю усадьбы Радищевых можно будет во время разнообразных экскурсий. Непосредственно в здании музея А. Н. Радищева состоится новая, театрализованная - «Как помещик Радищев за крестьянами доглядывал». Впервые будет организована автобусная экскурсия в Нижнее Аблязово с посещением храма Рождества Христова.

Одна из самых популярных экскурсий - по храму Преображения Господня, в котором уникальные фрески XVIII века демонстрируются только в теплое время года.

На ярмарке будут работать многочисленные мастер-классы, самым ярким из которых станет «Наличник - краса дома». Также можно будет попробовать силы в ярнбомбинге - уличном вязании.

Гости смогут подкрепиться ухой по-аблязовски - блюдом, которое специально готовят в Радищеве только на Тихвинскую ярмарку и Масленицу. Также желающим предложат шашлык, чай и другие угощения.

«Тихвинская ярмарка проводится в честь праздника иконы Тихвинской Божией Матери, считающейся покровительницей торговли. В программе возможны изменения и дополнения», - сообщили в Объединении государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.

В 2021 году Тихвинская ярмарка проводилась в онлайн-формате.