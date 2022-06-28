В Каменке детям-сиротам вручили ключи от квартир

28.06.2022 | 19:21

19-летний Роман Колесников впервые открыл дверь своей собственной квартиры. Он получил ее по программе обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Мне очень нравится», - поделился Роман.

Если молодому человеку пришлось ждать новоселья год с небольшим, то семье Гусевых - более 10 лет.

«Все квартиры в очень хорошем состоянии, все в кирпичных домах, желательно - средний этаж. Ремонт я принимал сам», - сообщил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Всего на данный момент администрация района приобрела для детей-сирот 17 квартир из 18 запланированных к выдаче в 2022 году. В большинстве из них уже справили новоселье или готовятся к этому событию. Пятеро счастливчиков получили ключи в апреле, теперь - еще семеро.