Общество

В Каменке детям-сиротам вручили ключи от квартир

Печать
Telegram

19-летний Роман Колесников впервые открыл дверь своей собственной квартиры. Он получил ее по программе обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Мне очень нравится», - поделился Роман.

Если молодому человеку пришлось ждать новоселья год с небольшим, то семье Гусевых - более 10 лет.

«Все квартиры в очень хорошем состоянии, все в кирпичных домах, желательно - средний этаж. Ремонт я принимал сам», - сообщил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Всего на данный момент администрация района приобрела для детей-сирот 17 квартир из 18 запланированных к выдаче в 2022 году. В большинстве из них уже справили новоселье или готовятся к этому событию. Пятеро счастливчиков получили ключи в апреле, теперь - еще семеро.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

Приплод алкоголизма и наркомании, всё равно всё квартиры эти звери продадут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте