Клиника «Медгард» в Пензе выбрала виртуальную АТС от «Ростелекома»

28.06.2022 | 11:21

«Ростелеком» подключил виртуальную АТС частной многопрофильной клинике «Медгард», которая открылась на улице Карла Маркса в Пензе.

Оператор предоставил организации три многоканальных телефонных номера на базе оптического интернета. Цифровой сервис провайдера помогает медучреждению распределять звонки от клиентов.

Специалисты «Ростелекома» построили оптику, смонтировали оборудование интернет-доступа и подключили телефонные аппараты к сети передачи данных.

«Медгард» - крупная сеть частных клиник в Поволжье. В Пензе мы открыли девятое медучреждение, которое оснащено современным оборудованием. Мы оказываем пензенцам широкий спектр медицинских услуг и стремимся поддерживать высокий уровень обслуживания. Для нас важно, чтобы ни один поступивший вызов в регистратуру не остался без ответа. С этой задачей легко справляется виртуальная АТС от «Ростелекома». Если занят один номер, то система автоматически переводит обращение на свободного сотрудника», - рассказал генеральный директор ООО «Медгард-Пенза» Армен Мнацаканян.

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет клинике фиксировать все входящие и исходящие вызовы, а также записывать разговоры.

Медучреждение установило персональное голосовое приветствие для информирования клиентов и использует короткую нумерацию для связи с различными отделениями. Управление услугой осуществляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Медгард» только что вышел на пензенский рынок медицинских услуг. По мере роста узнаваемости медучреждения будет увеличиваться поток входящих звонков в клинику. Еще на стадии открытия мы предложили организации подключить сервис, который по набору функций в разы превосходит стандартную офисную телефонию. Голосовое меню создает позитивный настрой на общение и упрощает навигацию клиента, а запись разговоров помогает в решении спорных ситуаций», - добавил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Протестировать услугу предприятия могут бесплатно в течение двух недель. «Ростелеком» предоставляет 50 исходящих минут на любые номера по России, а также безлимитные входящие звонки.

Подробнее об услуге «Виртуальная АТС» - в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8(800)-200-30-00.