В стране и мире

Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

Печать
Telegram

В Череповце экономист фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд после того, как его уволили за игру в World of Tanks на рабочем месте. Кроме того, с предприятия взыскали 580 тысяч рублей компенсации за моральный вред и вынужденный прогул, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что мужчина работал на комбинате больше 20 лет. К его работе не было претензий, и он находился на хорошем счету. Однако весной 2024 года работодатель принял решение уволить сотрудника, после того как тот получил два выговора за использование корпоративной сети в личных целях.

В суде выяснилось, что мужчина играл только во время перерывов, используя личный интернет. Кроме того, в трудовом договоре не было запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были подписаны задним числом.

В итоге суд встал на сторону уволенного сотрудника и отменил все дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что замененная нейросетью москвичка отсудила у работодателя полтора миллиона рублей и добилась возвращения на работу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети