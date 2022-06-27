Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником

27.06.2022 | 09:15

В понедельник, 27 июня, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил юношей и девушек с Днем российской молодежи.

«Вы - наш главный интеллектуальный и трудовой потенциал. Вы - будущее нашего города, региона, России, и можно смело утверждать, что это будущее в надежных руках.

Вы инициативны и деятельны, активно принимаете участие не только в общественной и политической жизни, но и также много сил и времени посвящаете волонтерской работе. Мы гордимся вашей целеустремленностью, победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах, достижениями в творчестве, науке и спорте», - отметил Владимир Мутовкин.

Он пожелал молодым людям крепкого здоровья, большого счастья, оптимизма, успехов в делах и реализации всего задуманного.

«Всегда верьте в себя и свои силы», - сказал в заключение глава города.