В регионе за сутки подтвердился 31 случай коронавируса

27.06.2022 | 13:28

В понедельник, 27 июня, в Пензенской области зарегистрировали 31 заразившегося коронавирусной инфекцией.

26-го числа подтвердилось 35 случаев, 25-го - 34, 24-го - 37.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (прибавилось 19 новых пациентов), Каменский район (5), ЗАТО Заречный (4), Бессоновский, Земетчинский, Мокшанский (по 1) районы.

Госпитализировано 10 человек.

Итого случаев подтвержденной инфекции 187 836, выздоровевших - 181 509, умерших - 5 949, сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие 24 часа медики выписали 41 пациента и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.