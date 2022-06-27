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Общество

В Пензе провели соревнования среди специалистов сферы охраны труда

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На стадионе «Пенза» собрались специалисты в сфере охраны труда, представляющие различные предприятия региона. 15 человек соревновались не только в технике пожарной безопасности и умении обращаться с огнетушителем, но и в оказании первой доврачебной помощи пострадавшим, применении средств индивидуальной защиты.

«Наше мероприятие нацелено именно на формирование коллективизма, помощи друг другу, выдержки, смелости, чтобы все сплотились, познакомились, потому что команда у нас разношерстная. Подняли дух охраны труда по городу. Развивать культуру охраны труда нужно в первую очередь для достижения нулевого травматизма», - сообщила заведующая сектором охраны труда администрации г. Пензы Ирина Городнова.

Помимо практических испытаний те, кто отвечает за жизнь и здоровье работающей категории граждан, прошли и теоретический этап, включающий в себя вопросы об охране труда.

Юлия Фаустова уже шесть лет в профессии и считает подобные мероприятия необходимыми для повышения мастерства.

«На нас смотрят наши сотрудники. Мы должны являться для них примером в соблюдении требований охраны труда. Поэтому мы должны держать марку», - подчеркнула Юлия Фаустова.

Соревнования под названием «Скажи ДА охране труда» в городе провели впервые. На дебютные состязания организаторы пригласили представителей крупных пензенских предприятий, которые в основном работают на производстве. Планируется, что подобные мероприятия по повышению профмастерства в областном центре станут проходить регулярно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Нет такого термина в законодательстве *оказании первой доврачебной помощи пострадавшим*, правильно будет *оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве*,.

Гость||

Знал бы обязательно сходил,приятно провести выходной.Чувствую весело там было,жаль пропустил.

Имя: Гость
Комментарий:

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