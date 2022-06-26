Общество

В регионе число умерших от коронавируса приближается к 6 000

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В воскресенье, 26 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За минувшие 24 часа прибавилось 35 заразившихся, 12 человек госпитализировали.

В суточную статистику вошли Пенза (13 случаев), Городищенский района и ЗАТО Заречный (по 5), Кузнецкий (4), Сосновоборский (2), Спасский, Бессоновский, Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Пензенский (по 1) районы.

«Случаев подтвержденной инфекции - 187 805. Выздоровевших - 181 468. Умерших - 5 948», - сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки медики выписали 40 человек и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

12 человек госпитализировали.
Они думали ковид как простудка.

penzainform.ru писал(a):

и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.
К сожалению ковид убивает.

Гость||

Что нам НАТО, если собственное правительство Ковидом терроризирует?

Имя: Гость
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