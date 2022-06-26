В регионе число умерших от коронавируса приближается к 6 000

В воскресенье, 26 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.
За минувшие 24 часа прибавилось 35 заразившихся, 12 человек госпитализировали.
В суточную статистику вошли Пенза (13 случаев), Городищенский района и ЗАТО Заречный (по 5), Кузнецкий (4), Сосновоборский (2), Спасский, Бессоновский, Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Пензенский (по 1) районы.
«Случаев подтвержденной инфекции - 187 805. Выздоровевших - 181 468. Умерших - 5 948», - сообщили в оперштабе.
За минувшие сутки медики выписали 40 человек и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):Они думали ковид как простудка.
penzainform.ru писал(a):К сожалению ковид убивает.