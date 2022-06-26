В регионе число умерших от коронавируса приближается к 6 000

26.06.2022 | 12:26

В воскресенье, 26 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За минувшие 24 часа прибавилось 35 заразившихся, 12 человек госпитализировали.

В суточную статистику вошли Пенза (13 случаев), Городищенский района и ЗАТО Заречный (по 5), Кузнецкий (4), Сосновоборский (2), Спасский, Бессоновский, Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Пензенский (по 1) районы.

«Случаев подтвержденной инфекции - 187 805. Выздоровевших - 181 468. Умерших - 5 948», - сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки медики выписали 40 человек и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.