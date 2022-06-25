В Пензе состоялся конкурс чтецов на слете «Всем миром - всем народом»

25.06.2022 | 16:00

В рамках II Всероссийского слета представителей ветеранских организаций прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие 30 человек. Лейтмотив - Родина, многие представили стихотворения собственного сочинения.

Отец Ольги Коршуновой прошел ленинградскую блокаду. Страшным событиям тех лет поэтесса посвятила свое стихотворение «Хлеб».

«Мне гражданская тема вообще очень близка: родители - фронтовики, и я на мир, даже на сегодняшние события, смотрю в какой-то мере их глазами», - рассказала участница конкурса из Заречного.

Для людей из отдаленных от Пензы городов конкурс провели заочно, но некоторые участники все же преодолели тысячи километров, чтобы высказаться. Зоя Васильевна Мулюкина всю войну, будучи ребенком, работала наравне со взрослыми. Чтобы выступить на конкурсе, женщина приехала из Магадана.

Слет под названием «Всем миром - всем народом» провели во второй раз и планируют сделать мероприятие ежегодным.