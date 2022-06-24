Общество

После трагедии с велосипедистом у бывшего ДК «Заря» убрали цепочку

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Пензячка, лишившаяся мужа, который 30 мая наехал на цепочку у бывшего ДК «Заря» (в здании сейчас располагается детская школа искусств имени Ю. Е. Яничкина), получила ответ на свое обращение.

«Я осталась одна с ребенком (2 года), так как мой муж, двигаясь по проспекту Победы в районе дома № 41 на велосипеде, совершил наезд на перегораживающую дорогу цепь, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, впоследствии скончался», - написала женщина 23 июня в 16:30.

Днем 24 июня ей ответил представитель регионального правительства, выразивший соболезнования женщине.

«По факту произошедшего несчастного случая сообщаем, что ограждение в виде цепочки ярко-желтого цвета, препятствующее въезду на территорию детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина, установлено для недопущения въезда постороннего транспорта на территорию образовательного учреждения. В связи с произошедшим несчастным случаем цепочка демонтирована», - сообщили вдове.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в органы прокуратуры. Поскольку расследование подобных случаев входит в обязанности полиции, ее письма направили в УМВД для проведения уголовно-процессуальной проверки.

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Гость||

Кто ответит за смерть человека?

Гость||

Около дома № 29 на ул. Пушкина какие-то дурачки навесили цепочку. Похоже дикие жоповозники территорию пометили. А я что? Иду вечером знакомой с детства дорогой. Приехал так сказать в родную гавань. И уехал. В трампункт.

Гость||

Понаставили заборов, цепочек, шлагбаумов... Наверно от байдена защищаются. Нет? Оказывается, от соотечественников.

Гость||

18-10

Разъединить местное население заборами, на отдельные группы,завидующие друг другу, это была главная задача госдепа, поставленная нынешней власти.

Гость||

Гость писал(a):

Разъединить местное население заборами, на отдельные группы,завидующие друг другу, это была главная задача госдепа, поставленная нынешней власти.
Местное население само ставит ворота, заборы, столбики, шлагбаумы, штыри, и полусферы. Зайди в любой пензюкский двор. Не то что проедешь - не пройдёшь. А уж инвалиды-колясочники в некоторых случаях и вовсе оказались как в тюрьме.

Гость||

18-34

В стране ничего не происходит без разрешения ОПГ ВЛАСТЬ.

Гость||

Враньё! На фото цепочка не была покрашена в жёлтый цвет.

Гость||

Вот тоже не поняла- на фото в предыдущей новости цепочка явно не ярко- жёлтая... Похоже для кого-то дело жареным запахло и таким образом решили свой зад прикрыть... Хотя какая разница, какого цвета она была, если в темноте ее все равно не видно...

Гость||

Убрали! А отвечать кто будет? Человека уже нет. Как минимум ему было больно умирать. Чиновник должен ответить. Деньгами , свободой за жизнь человека.

Гость||

А губернатор знает что происходит в его губернии?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с произошедшим несчастным случаем цепочка демонтирована», - сообщили вдове.
penzainform.ru писал(a):
В связи с произошедшим несчастным случаем цепочка демонтирована», - сообщили вдове.
Сообщили и ей сразу полегчало.

Гость||

Когда люди сварились в кипятке попав в промоину…

Здесь муниципальную дорогу перегородили цепочкой.

А если бы ваш родственник, близкий человек погиб от чинуши… Почему суд его не привлечёт? Почему люди не могут смотреть на то что может быть от их действий?

Гость||

Стоит это памятник социализма … Руководит им как минимум неграмотный человек.

Как он дальше жить будет? Если у него на руках смерть человека.

Гость||

Опять булькает болото. Бурлят буртасы глупомордые.

Гость||

Убийца не имеет права руководить этим ДК.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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