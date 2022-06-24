После трагедии с велосипедистом у бывшего ДК «Заря» убрали цепочку

24.06.2022 | 17:17

Пензячка, лишившаяся мужа, который 30 мая наехал на цепочку у бывшего ДК «Заря» (в здании сейчас располагается детская школа искусств имени Ю. Е. Яничкина), получила ответ на свое обращение.

«Я осталась одна с ребенком (2 года), так как мой муж, двигаясь по проспекту Победы в районе дома № 41 на велосипеде, совершил наезд на перегораживающую дорогу цепь, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, впоследствии скончался», - написала женщина 23 июня в 16:30.

Днем 24 июня ей ответил представитель регионального правительства, выразивший соболезнования женщине.

«По факту произошедшего несчастного случая сообщаем, что ограждение в виде цепочки ярко-желтого цвета, препятствующее въезду на территорию детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина, установлено для недопущения въезда постороннего транспорта на территорию образовательного учреждения. В связи с произошедшим несчастным случаем цепочка демонтирована», - сообщили вдове.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в органы прокуратуры. Поскольку расследование подобных случаев входит в обязанности полиции, ее письма направили в УМВД для проведения уголовно-процессуальной проверки.