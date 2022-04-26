В Пензенской области нерадивую мать отправили в колонию-поселение

26.04.2022 | 10:09

38-летняя жительница Колышлейского района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов.

Женщина является матерью 16-летней девочки, в отношении которой лишена родительских прав. С 2017 года по решению суда она обязана направлять средства на содержание ребенка.

Однако официального дохода сельчанка не имела и трудоустраиваться не спешила. В итоге к концу февраля 2022 года задолжала более 428 000 рублей.

Нерадивую мать уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, также она имеет непогашенную судимость за хищения.

С учетом этого суд назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.