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Общество

В Пензенской области нерадивую мать отправили в колонию-поселение

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38-летняя жительница Колышлейского района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов.

Женщина является матерью 16-летней девочки, в отношении которой лишена родительских прав. С 2017 года по решению суда она обязана направлять средства на содержание ребенка.

Однако официального дохода сельчанка не имела и трудоустраиваться не спешила. В итоге к концу февраля 2022 года задолжала более 428 000 рублей.

Нерадивую мать уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, также она имеет непогашенную судимость за хищения.

С учетом этого суд назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Да в селе ни работы, ни хрена, а в тюрьме хоть кормят, ей там норм будет

Гость||

Ты по собственному опыту это знаешь? И хорошо там кормят?

Гость||

Шведский стол

Имя: Гость
Комментарий:

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