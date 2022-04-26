В Пензенской области нерадивую мать отправили в колонию-поселение

38-летняя жительница Колышлейского района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов.
Женщина является матерью 16-летней девочки, в отношении которой лишена родительских прав. С 2017 года по решению суда она обязана направлять средства на содержание ребенка.
Однако официального дохода сельчанка не имела и трудоустраиваться не спешила. В итоге к концу февраля 2022 года задолжала более 428 000 рублей.
Нерадивую мать уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, также она имеет непогашенную судимость за хищения.
С учетом этого суд назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Да в селе ни работы, ни хрена, а в тюрьме хоть кормят, ей там норм будет