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Общество

Стал известен график работы медучреждений в праздничные дни

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали о графике работы поликлиник в праздничные дни, с 30 апреля по 4 мая и с 7-го по 10-е число.

Стационары, а также служба скорой помощи в праздники будут работать без перерыва и выходных.

В поликлиниках участковых больниц в районах области 30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая неотложную медпомощь будут оказывать с 8:00 до 14:00. Жители региона смогут получить рецепт на лекарство, оформить больничный.

«В эти же дни данные медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому пациентам по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00», - уточнили в минздраве.

1, 3, 8 и 9 мая поликлиники в районах области работать не будут, а 5-го и 6-го числа прием по графику обычного дня.

В поликлиниках районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе медики примут пациентов без выходных.

В этих медучреждениях организуют работу кабинетов неотложной помощи (с 8:00 до 14:00), а также посещение врача на дому, прием специалистов, к которым уже оформлена предварительная запись.

«Женские консультации не будут работать 1, 3, 8 и 9 мая. 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7 и 10 мая данные структурные подразделения работают в своем обычном режиме по графику», - сообщили в минздраве.

30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая контакт-центр на базе телефонного номера 122 будет работать по следующему графику: операторы на дополнительных цифрах 1 (обслуживание взрослого населения Пензы), 2 (детского населения Пензы) примут звонки с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - у вызывающих врача на дом.

Что касается операторов на дополнительных номерах 3 (обслуживание жителей Пензенской области) 4 (прием вопросов по коронавирусу) и 5 (узнать результаты ПЦР-теста), то они работают ежедневно с 8:00 до 14:00.

У специалистов дистанционных центров компетенций, которые обзванивают пензенцев с подтвержденным коронавирусом, чтобы узнать об их самочувствии и проконсультировать, выходными днями будут 1, 3, 8 и 9 мая. 30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая они работают с 8:00 до 14:00.

«Независимо от праздничного или выходного дня вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться в соответствии с графиками работы прививочных кабинетов, с которыми можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций, где они организованы», - добавили в минздраве.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Да кому мы нужны, там злющие все, прям гавкают на пациентов

Гость||

Гав,гав-гав

Гость||

Десять минут стояла на остановке. Десять минут работник коммунальной службы поливал из шланга пятачок у этой остановки. Один пятачок, не продвигаясь никуда дальше. Не выдержала, спросила, в чем смысл этой странно-сосредоточенной деятельности. Мужчина ответил, что таков порядок.

Такие картины я наблюдаю с завидной регулярностью. Зимой вижу, как пятеро дворников расчищают уже расчищенную площадку 10 на 10 метров, не трогая заснеженные завалы там, где они реально мешают. Летом на одной лужайке работают трое газонокосильщиков, причем работают, кажется, с одной целью — чтобы завтра вновь выйти на этот же участок. Невероятная, конечно, в своей бессмысленности «трата времени на трату сил».

Сейчас такое выглядит особенно нелепо, если не сказать жутко. Мир меняется каждый день, все рушится, но вот такое остается незыблемым. Потому что «таков порядок».

Марина Ярдаева, преподаватель, журналист

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