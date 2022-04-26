Стал известен график работы медучреждений в праздничные дни

26.04.2022 | 10:37

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали о графике работы поликлиник в праздничные дни, с 30 апреля по 4 мая и с 7-го по 10-е число.

Стационары, а также служба скорой помощи в праздники будут работать без перерыва и выходных.

В поликлиниках участковых больниц в районах области 30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая неотложную медпомощь будут оказывать с 8:00 до 14:00. Жители региона смогут получить рецепт на лекарство, оформить больничный.

«В эти же дни данные медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому пациентам по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00», - уточнили в минздраве.

1, 3, 8 и 9 мая поликлиники в районах области работать не будут, а 5-го и 6-го числа прием по графику обычного дня.

В поликлиниках районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе медики примут пациентов без выходных.

В этих медучреждениях организуют работу кабинетов неотложной помощи (с 8:00 до 14:00), а также посещение врача на дому, прием специалистов, к которым уже оформлена предварительная запись.

«Женские консультации не будут работать 1, 3, 8 и 9 мая. 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7 и 10 мая данные структурные подразделения работают в своем обычном режиме по графику», - сообщили в минздраве.

30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая контакт-центр на базе телефонного номера 122 будет работать по следующему графику: операторы на дополнительных цифрах 1 (обслуживание взрослого населения Пензы), 2 (детского населения Пензы) примут звонки с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - у вызывающих врача на дом.

Что касается операторов на дополнительных номерах 3 (обслуживание жителей Пензенской области) 4 (прием вопросов по коронавирусу) и 5 (узнать результаты ПЦР-теста), то они работают ежедневно с 8:00 до 14:00.

У специалистов дистанционных центров компетенций, которые обзванивают пензенцев с подтвержденным коронавирусом, чтобы узнать об их самочувствии и проконсультировать, выходными днями будут 1, 3, 8 и 9 мая. 30 апреля, 2, 4, 7 и 10 мая они работают с 8:00 до 14:00.

«Независимо от праздничного или выходного дня вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться в соответствии с графиками работы прививочных кабинетов, с которыми можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций, где они организованы», - добавили в минздраве.