Пензенцев будут прививать 1-й дозой «Спутника V» вместо «Спутника Лайт»

26.04.2022 | 12:52

Первый компонент вакцины «Спутник V» приравняли к «Спутнику Лайт». Препараты, по словам медиков, аналогичны по составу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Специалисты считают, что первая доза «Спутника V» способна заменить препарат «Спутник Лайт», поэтому в область он больше поставляться не будет.

Первый компонент «Спутника V» будут применять и для первичной вакцинации перенесших коронавирус, и для повторной вакцинации.

«Теперь при ревакцинации можно обойтись одним уколом, которым может быть первый компонент «Спутника V». Но это совершенно не означает, что второй компонент не нужен. Ранее прописанные схемы также сохраняются. Кроме того, переболевшим коронавирусной инфекцией и ранее привитым вакциной «Спутник Лайт» возможно использование только второго компонента в качестве бустерной дозы», - пояснили в минздраве.

По данным на 26 апреля, в регионе от коронавируса привили более 990 тысячи жителей, из них 804 тысячи получили первый компонент (94,7% от плана).