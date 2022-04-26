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Общество

Пензенцев будут прививать 1-й дозой «Спутника V» вместо «Спутника Лайт»

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Первый компонент вакцины «Спутник V» приравняли к «Спутнику Лайт». Препараты, по словам медиков, аналогичны по составу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Специалисты считают, что первая доза «Спутника V» способна заменить препарат «Спутник Лайт», поэтому в область он больше поставляться не будет.

Первый компонент «Спутника V» будут применять и для первичной вакцинации перенесших коронавирус, и для повторной вакцинации.

«Теперь при ревакцинации можно обойтись одним уколом, которым может быть первый компонент «Спутника V». Но это совершенно не означает, что второй компонент не нужен. Ранее прописанные схемы также сохраняются. Кроме того, переболевшим коронавирусной инфекцией и ранее привитым вакциной «Спутник Лайт» возможно использование только второго компонента в качестве бустерной дозы», - пояснили в минздраве.

По данным на 26 апреля, в регионе от коронавируса привили более 990 тысячи жителей, из них 804 тысячи получили первый компонент (94,7% от плана).

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Что то конкретно мутят и скрывают власти!!!

Гость||

Я не дамся ни за что! Пусть друг друга прививают!

Гость||

Гость писал(а):

Я не дамся ни за что! Пусть друг друга прививают!

Правильно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первый компонент вакцины «Спутник V» приравняли к «Спутнику Лайт». Препараты, по словам медиков, аналогичны по составу.
Вот переобулись! А до этого на каждом углу вещали, что надо обязательно две дозы, а лайт слабый и все в том же духе! Вот вруны! Никто уж на это не ведётся, хоть как-то заманить! Все уж поняли, что это не о чем! Офигеть! Приравняли они! Приравняйте вакцинацию к ревакцинации ещё и отлезте, гниды!

Имя: Гость
Комментарий:

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