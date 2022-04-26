Башмаковец отправится трудиться на благо общества за долги по алиментам

26.04.2022 | 09:15

Несколько жителей Башмаковского района привлекли внимание судебных приставов из-за непогашенных долгов.

У одного из них сумма таких займов перевалила за полмиллиона рублей. Приставы пришли к нему домой и предупредили, что если в ближайшее время долг не будет погашен, то башмаковец лишится своего автомобиля Citroen, который передадут на реализацию.

«У гражданина еще есть время, чтобы обдумать и сделать свой выбор», - сообщили в Управлении судебных приставов Пензенской области.

Другой заемщик с суммой задолженности свыше 300 тысяч рублей был объявлен в розыск. Судебный пристав, прибывший по адресу мужчины, застал лишь его брата. Тот сообщил, что родственник находится в Кыргызстане и вернется еще не скоро. Но, чтобы освободить брата от статуса должника, он сам погасил остаток.

А вот 47-летнего мужчину, задолжавшего 10-летней дочери алименты на сумму более 500 тысяч рублей, приставы дома застали.

Однако гражданин отказался беседовать с пришедшими. На него составили административный протокол, после рассмотрения которого суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

«Весенне-летний период пройдет у мужчины в отрабатывании наказания и раздумьях о трудоустройстве и выплате своей дочери долга», - резюмировали в пресс-службе управления.