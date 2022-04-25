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Общество

Жителям частных многоквартирных домов станет легче оформить землю

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Жители частных домов, в которых расположены не одна, а несколько квартир, могут стать собственниками земли под своими строениями. Пока участок у них считается общим - и, чуть поругались соседи, трудно разобраться, где чья грядка. Изменения в федеральном законе, недавно вступившие в силу, позволяют разделить все официально.

«Собственники таких квартир, помещений по обоюдному согласию, либо уполномочив одного по доверенности, либо придя совместно в МФЦ, должны написать заявление на внесение изменений в части наименования вида разрешенного использования. То есть у них, например, была квартира в жилом доме, а будет дом блокированной жилой застройки», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Главное условие - чтобы из каждой квартиры существовал отдельный выход на участок, а жилое пространство должно иметь общую блочную стену. Владельцы таких домов и раньше оформляли землю под строениями в собственность, пытаясь отделиться от соседей, но сделать это было непросто.

«Люди обращались в суды, суды выносят решение. Но дело в том, что, когда обращаешься в суд, должна быть экспертиза, достаточно дорогостоящее мероприятие. А это все бесплатно», - подчеркнула Оксана Романова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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