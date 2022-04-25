Житель региона получил условный срок за крупный долг по алиментам

25.04.2022 | 16:18

49-летнему жителю Вадинского района вынесли приговор по уголовному делу о неуплате алиментов несовершеннолетнему ребенку. Отец задолжал более 800 000 рублей.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно направлять на содержание сына четверть своих доходов, однако никакую материальную помощь не оказывал.

Сначала сельчанина привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Однако, отработав положенное время, желания выделять средства на собственного ребенка отец в себе не заметил.

Когда завели уже уголовное дело, он признал свою вину и частично погасил задолженность. Мужчине назначили наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.