Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|17:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Житель региона получил условный срок за крупный долг по алиментам

Печать
Telegram

49-летнему жителю Вадинского района вынесли приговор по уголовному делу о неуплате алиментов несовершеннолетнему ребенку. Отец задолжал более 800 000 рублей.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно направлять на содержание сына четверть своих доходов, однако никакую материальную помощь не оказывал.

Сначала сельчанина привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Однако, отработав положенное время, желания выделять средства на собственного ребенка отец в себе не заметил.

Когда завели уже уголовное дело, он признал свою вину и частично погасил задолженность. Мужчине назначили наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте