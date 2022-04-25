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Общество

В клинической больнице № 4 открыли желтую зону

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Врачи 4-й клинической больницы теперь работают в желтой зоне - здесь находится центр реабилитации пациентов после перенесенного коронавируса. Желтый цвет означает, что ковида у лежащих тут нет. Но медики проявляют повышенную бдительность, ведь у тех, кто перенес инфекцию, организм ослаблен и все возможно. Больных лечат в условиях стационара.

«Большинство пациентов, которые перенесли вирусную инфекцию в тяжелой и средней форме, нуждаются в круглосуточном наблюдении медицинского персонала, поэтому сохраняется необходимость в их круглосуточном нахождении», - сообщила и. о. начмеда клинической больницы № 4 г. Пензы Юлия Манина.

Чтобы стать местным пациентом, нужен документ от участкового врача. Основная задача - восстановление легочной функции, однако помощь оказывают и по другим направлениям. Это эндокринология, аллергология, терапия. Процедуры подбирают индивидуально.

Анна Макеева ковидом болела дважды. Говорит, нормальное дыхание никак не восстанавливалось, обратилась к врачу - и так оказалась на реабилитации.

«Была заложенность в груди, а сейчас свободно дышу, мокрота свободно выходит, а то выходила тяжело», - отметила пациентка.

Ирина Гарина лежит в 4-й уже долго, готовится к выписке. Ковидом женщина болела в прошлом году. Перенесла тяжело, а потом начали болеть суставы - даже руки поднять не могла. Теперь горожанке уже лучше.

«Я пришла еле-еле. А сейчас мне хочется и жить, и радоваться. Девчонки на меня еще говорят: «Все, Ирка, тебя можно выпускать в космос», - поделилась пациентка Ирина Гарина.

В больнице № 4 реабилитацию после коронавируса прошли уже более 200 пензенцев. Практически у всех отмечается значительное улучшение самочувствия.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Ну и нафига эти "портянки" здесь выставили? К теме по лечению последствий ковида какое отношение имеет?

Гость||

Юлия Сергеевна, очень рады за Вас и поздравляем Вас с назначением начмедом. Вашей предшественнице назаровой, давно пора на пенсию. Ваши пациенты.

Гость||

Пока Путин не готов дать приказ подрывать дома в РФ. Но без масштабной провокации он не сможет решить вопрос мобилизации

Зачем россияне обстреливают свою территорию?

Сегодня россияне в очередной раз обстреляли свою деревню. И традиционно после страшных обстрелов нет убитых.

Но прежде чем мы попытаемся понять, зачем РФ это делает, надо понять один важный момент: Путин очень боится повторения истории с подрывом в Москве трех домов на Каширском шоссе перед второй чеченской войной. И боится не из-за смерти людей, а из-за того, что многие скажут, что это провокация самой ФСБ, как и на Каширке. Но еще больше людей спросит: где же наше расхваленное ФСБ. Именно поэтому РФ упражняется в примитивных провокациях на границе.

Зачем эти провокации?

1. Россияне хотят смотреть на войну в телевизоре, но совсем не хотят идти воевать. Сейчас российская пропаганда пытается накачать СМИ историями о том, что нужно идти воевать, и готовит к мобилизации. И именно поэтому делаются эти провокации.

2. В РФ один из ключевых вопросов, который существует, – это вопрос: "А зачем это нам?" И этот вопрос будет все громче возникать, чем больше будет ухудшаться жизнь в РФ. Поэтому это игра не только в сегодняшний день, но и на будущее. Псевдообстрелы своей территории нужны, чтобы держать в тонусе народ и завтра, и послезавтра.

А теперь давайте вернемся к Каширскому шоссе. Без масштабной провокации на своей территории РФ не сможет решить ни вопрос мобилизации, ни объяснить своему среднему классу ухудшение жизни уже сегодня.

Пока выглядит так, что Путин не готов дать приказ о подрывах своих домов. И пока это хорошая новость.

"Войска РФ получили задание собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских «Байракторов» и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.

Режим Путина объявит виновными в «терактах» украинские вооруженные силы, а на месте «терактов» найдут обломки украинской авиационной техники, якобы «сбитой» российской противовоздушной обороной.

Из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей РФ уже произведена организованная эвакуация", - журналист Дени

Гость||

25.04.2022 НАЧАЛИСЬ ВЗРЫВЫ В ДОМАХ

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв на лестнице в жилой девятиэтажке. Эвакуированы 66 человек, пострадавших нет. Полиция разыскивает неизвестного в балаклаве.

В МЧС ночью подтвердили возгорание в резервуарах на нефтебазе «Дружба».

Местные паблики также сообщают о пожаре на складах воинской части.

Перед пожарами были слышны взрывы и воздушная тревога.

Предварительной причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской области стали беспилотники.

И наверняка там найдут обломки сбитых в украине байрактаров.

Несколько итогов по горящим «объектам» в России за одну ночь и первую половину дня:

▪️нефтебаза в Брянске;

▪️военная база в Брянске;

▪️мясокомбинат в Брянске;

▪️"Агропромкомплект" в Брянске;

▪️дом в Санкт-Петербурге;

▪️авиабаза в Уссурийске;

▪️отделения полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

Владимир Путин заявил о покушении на одного из известных российских пропогандонов

В ФСБ сообщили, что речь о Владимире Соловьеве.

При обысках у них изъяли коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика нехватает только литературы игил и книжек свидетелей иеговы.

Для тех кто в танке у настоящих диверсантов никогда не находят наркотики и что либо что может их дискредитировать типо поддельных украинских паспортов и атрибутики настоящие диверсанты никогда не организуют диверсии при помощи говна и палок: Молотова, ПМ, обреза, РГД-5 и в диверсанты в отличии от депутатов госдумы рф дебилов не берут если бы хотели Соловьева убить он был бы мертв,а не пиарился на том что на него хотели совершить покушение.

С фантазией у ФСБ совсем туго сами выдумать ничего лучше не смогли кроме как украсть идею провокации у Лукашенко.

2 июля 2021

Лукашенко заявил о покушении на белорусского пропогандона Азаренка

Президент уточнил, что Азаренка планировали застрелить из пистолета. Оружие было привезено из Украины и спрятано в тайнике в Гомельской области. Там же были спрятаны тепловизоры и другие приборы, использованные при попытке подрыва станции связи ВМФ РФ в Вилейке.\\\ хотябы немного правдоподобно

А после застреления планировали "обездвижить, захватить, броси

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