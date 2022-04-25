В клинической больнице № 4 открыли желтую зону

25.04.2022 | 19:15

Врачи 4-й клинической больницы теперь работают в желтой зоне - здесь находится центр реабилитации пациентов после перенесенного коронавируса. Желтый цвет означает, что ковида у лежащих тут нет. Но медики проявляют повышенную бдительность, ведь у тех, кто перенес инфекцию, организм ослаблен и все возможно. Больных лечат в условиях стационара.

«Большинство пациентов, которые перенесли вирусную инфекцию в тяжелой и средней форме, нуждаются в круглосуточном наблюдении медицинского персонала, поэтому сохраняется необходимость в их круглосуточном нахождении», - сообщила и. о. начмеда клинической больницы № 4 г. Пензы Юлия Манина.

Чтобы стать местным пациентом, нужен документ от участкового врача. Основная задача - восстановление легочной функции, однако помощь оказывают и по другим направлениям. Это эндокринология, аллергология, терапия. Процедуры подбирают индивидуально.

Анна Макеева ковидом болела дважды. Говорит, нормальное дыхание никак не восстанавливалось, обратилась к врачу - и так оказалась на реабилитации.

«Была заложенность в груди, а сейчас свободно дышу, мокрота свободно выходит, а то выходила тяжело», - отметила пациентка.

Ирина Гарина лежит в 4-й уже долго, готовится к выписке. Ковидом женщина болела в прошлом году. Перенесла тяжело, а потом начали болеть суставы - даже руки поднять не могла. Теперь горожанке уже лучше.

«Я пришла еле-еле. А сейчас мне хочется и жить, и радоваться. Девчонки на меня еще говорят: «Все, Ирка, тебя можно выпускать в космос», - поделилась пациентка Ирина Гарина.

В больнице № 4 реабилитацию после коронавируса прошли уже более 200 пензенцев. Практически у всех отмечается значительное улучшение самочувствия.